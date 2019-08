Landstræner: En gave at spille mod Nykøbing Falster Håndbold

Nukappiaaluk Hansen Søndag, 04. august 2019 - 11:24

I disse dage er det danske ligahold, Nykøbing Falster Håndbold, er på træningslejr i Nuuk, hvor holdet spiller igen mod det grønlandske kvindelandshold i dag søndag.

Landstræner for det grønlandske landshold, Johannes Groth, er lykkelig over, at hans hold har fået muligheden for at træne og spille mod det stærke danske mandskab.

Fremadrettede målsætninger

- Herfra kan vi se, hvad det er der skal til for at højne vores niveau. Det er uden tvivl en gave til os, at Nykøbing Falster Håndbold er her i Nuuk. Efter deres besøg skal vi vurdere, hvor det er, vi skal arbejde os hen imod til de kommende år, siger Johannes Groth til Sermitsiaq.AG.

Det grønlandske landshold fik bronzemedaljer ved VM-kvalifikationsturneringen i Mexico i juni. Holdets målsætning er at nå finalen ved den næste VM-kvalifikationsturnering, der sker om to år.

- Som hold har vi rykket os utroligt meget. Bare for to år siden sluttede vi som sidst ved VM-kvalifikationen. Vi har arbejdet hårdt de seneste to år, og vi opnåede vores målsætning i Mexico. Vi kan sige, at Nykøbing Falster Håndbolds besøg her er vores startskud til vores næste målsætninger. Deres besøg vil gavne os rigtigt meget, fortæller han.

Lærerige kampe

- Vi har brug for så mange kampe som muligt, hvis vi skal rykke os yderligere. Så selv om der er stor klasseforskel mellem os og Nykøbing Falster Håndbold, betyder de to kampe rigtig meget, og vi kommer uden tvivl til at lære rigtig meget af kampene, lyder det fra Johannes Groth.

Det grønlandske landshold og Nykøbing Falster Håndbold spiller deres sidste træningskamp i dag, søndag. Kampen spilles på multihallen Inussivik, hvor kampen fløjtes i gang klokken 16.00.

