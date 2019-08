Landsholdspiller: Vi spiller mod dem, vi ser i tv

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 01. august 2019 - 15:19

Håndboldkvinderne spiller træningskamp i dag, torsdag, mod Nykøbing Falster Håndbold, i multihallen Inussvik i Nuuk.

Landsholdets bagspiller, 28-årige Christina V. Lange, ser frem til at spille mod det stærke danske hold.

- Vi har glædet os meget til at spille mod Nykøbing Falster Håndbold. De er rigtig gode spillere, som vi ser op til, og som vi plejer at se spille i fjernsynet. Så det vil være en speciel følelse at spille mod dem, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Var nervøs før mødet med danske spillere

I går, onsdag, trænede det grønlandske spillere sammen med de danske spillere i Inussivik.

- Vi har fået meget ud af træningen, hvor vi kan se, hvad det er der skal til, hvis man gerne vil op på det højeste niveau. Jeg skal erkende, at jeg var nervøs før vores træning, smiler hun.

Ikke kun håndbold

Der trænes ikke kun håndbold i disse dage. Hele 11 grønlandske landsholdspillere i håndbold deltager ved grønlandsmesterskaberne i fodbold, der også spilles i disse dage i Nuuk. Christina V. Lange spiller for NÛK, der på fredag spiller finale mod GSS. Hun spiller både i forsvaret og som wing i fodbold.

- Jeg kan selvfølgelig mærke på min krop, at jeg både har trænet og spillet fodbold i de seneste dage. Jeg kan mærke på mine ben, at der har været fuld tryk i de seneste dage, men på den anden side er det dejligt, at der sker rigtig mange ting, fortæller hun.

Stor oplevelse venter

Der er hviledag i dag ved GM. Onsdag spillede NÛK og GSS ved fodboldmesterskaberne, hvor GSS vandt med 3-1. Kampen blev spillet, efter håndboldkvindernes træning forud for kampen mod Nykøbing Falster Håndbold.

- Vi vil give alt det vi har mod Nykøbing Falster Håndbold, og jeg er sikker på, at det vil være en stor oplevelse for os at spille kampen, lyder det fra Christina V. Lange.

Kampen mellem landsholdet og Nykøbing Falster fløjtes i gang i aften klokken 19.00. På søndag spiller holdene mod igen, der også skal spilles i Inussivik.