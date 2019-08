Jakob Larsen råder grønlandske spillere til at søge til udlandet

Nukappiaaluk Hansen Lørdag, 03. august 2019 - 10:39

- Det er en stor oplevelse for vores spillere at skrive autografer og få taget billeder med en masse tilskuere. Jeg synes det er fedt. Det var meningen med det her med vores træningslejr her i Nuuk.

Sådan sagde Jakob Larsen til Sermitsiaq.AG kort tid efter slutfløjtet i kampen mellem det grønlanske kvindelandshold og Nykøbing Falster Håndbold, torsdag.

At være topprofessionel spiller

- Vi tog herop, så alle skulle have en oplevelse som hold. Det har vi fået. Og så skulle vi promovere håndbolden over for tilskuere og de grønlandske landshold. De skulle mærke, hvad det vil sige at være topprofessionel håndboldspiller, fremhæver Jakob Larsen.

- Med den rette træning, erfaring og hvis de kan få al den støtte, fra dem der skal støtte dem, så vil de grønlandske piger blive rigtig gode. Jeg er glad for, at vi kunne komme hertil, så det grønlandske hold kan lære noget af. Vi spiller én kamp til, men jeg vil sige, at vores målsætning for vores tur allerede nu er opfyldt, siger den grønlandske cheftræner for det danske klubhold.

Søg til udlandet

Selv om hans hold vandt kampen med 21 mål i træningskampen, roser han de grønlandske spillere:

- De giver aldrig op, ligemeget hvor meget de er bagud. Men det er klart, at når de ikke er vant til at spille på hjemmebane, og heller ikke er vant til at spille tv-kampe eller spille foran så mange tilskuere, bliver spillerne lidt nervøse. Det er meget naturligt, det gør alle, som ikke har prøvet det før. Jeg er dog sikker på, at de grønlandske spillere vil løsne lidt mere op på søndag, da de nu har prøvet det, og de vil spille en lidt bedre kamp.

- Hvis du skulle give et råd til spillerne, hvad skulle det være?

- Hvis de er unge og er friske, så synes jeg, at de skal ud at rejse. De skal flytte til et andet land og spille en masse håndbold på højt niveau. Du kan ikke opnå et højt niveau, hvis du bliver i andedammen, som man kalder det. Første omgang kan man måske tage til Danmark, og er man god nok, kan man tage til Tyskland, Frankrig eller andre store håndboldlande.

- Men de spillere, der ikke vil til udlandet, må træne rigtig hårdt, styrketræne og leve seriøst. Hvis holdet kan sende fem spillere til udlandet, er jeg sikker på, at landsholdet kan deltage ved VM de næste mange gange, siger Jakob Larsen.

Folkelig sport

- Hvordan er det for dig at vise Grønland for dine spillere?

- Det er specielt for mig. Sidste år var vi i Japan, hvilket var en sjov oplevelse, men som slet ikke var speciel for mig, da jeg ikke har en tilhørsforhold til Japan. I og med, at jeg er vokset op i Grønland, så betyder det meget for mig, at vi har fået en god tur. Jeg kan se og mærke på mine spillere, at de har det godt og at de hygger sig, og det gør mig glad, svarer han.

Jakob Larsen siger, at sporten er rigtig stor i Grønland, da så mange tilskuere er mødt op til kampen.

- Jeg vil gerne sige tak til alle dem, der kom til kampen. 650 mennesker til en træningskamp, det er ikke normalt. Når vi spiller testkampe derhjemme, så er der maks 50-75 mennesker der ser kampen. Kampen viser, at håndbolden er en folkelig sport her i Grønland, lyder det fra Jakob Larsen.

Ny kamp spilles i morgen, søndag. Kampen fløjtes i gang klokken 16.00.