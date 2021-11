Kujalleq: Budget for 2022 godkendt – der skal findes 30 millioner

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 25. november 2021 - 10:46

Kommune Kujalleqs kommunalbestyrelse har afholdt møde i tre dage, hvor de blandt andet har godkendt budgettet for 2022.

Kommunen kan nu komme i gang med at implementerer sine planer om en besparelse på 30 millioner kroner. Kujalleqs største oppositionsparti stemte ikke for budgettet, da kommunen vil hente i alt 30 millioner kroner i forskellige afdelinger i kommunen.

- Vi kunne ikke være med til at godkende budgettet for 2022, da vi ikke kan se, hvor de 30 millioner kroner skal hentes fra. For eksempel så skal vi hente 1,5 millioner kroner i erhvervsområdet, men hvad for nogle konsekvenser vil der være? Vi skal hente 8 millioner kroner på socialområdet, men vi ved heller ikke om det vil ramme borgerservicen. Det samme gælder for skoleområdet. Vi ved endnu ikke, hvad for nogle konsekvenser der vil være, sagde Kista P. Isaksen (S) under kommunalbestyrelsesmødet.

Ni kommunalbestyrelsesmedlemmer stemte for, mens seks var imod budgettet for 2022.

Borgmesteren Stine Egede havde svært ved forstå, hvorfor Siumut ikke vil stemme for budgettet, da de støtter flere initiativer.

- Jeg kan ikke forstå, hvorfor I ikke kan stemme med, når I samtidig fortæller, at I støtter vores initiativer. Vores sidste udvej er at hente midler fra vores kassekredit, men det betyder, at kommunen skal låne flere penge og det vil vi først gøre til aller sidst, siger borgmester, Stine Egede (IA).

Inuit Ataqatigiit sidder på otte ud af kommunalbestyrelsens 15 pladser, mens Atassut blot har én plads.

- Selvom der kommer til at være besparelser, så vil kommunens økonomi i fremtiden se fornuftig ud, og det vil vi fra Atassut gerne støtte, siger Kim Ezekiassen (A).