Presset kommune indfører ansættelsesstop

I slutningen af juni er Kommune Kujalleqs budgetter i alt blevet overskredet med omkring 17,5 millioner kroner, og derfor har kommunens økonomiudvalg besluttet en række stramninger for økomien i kommunen.

I april konstaterede kommunen en overskridelse på 13,5 millioner kroner, og i juni blev det forhøjet med yderligere fire millioner kroner, hvilket poltikerne mener, at der bør gøres noget ved:

- Eftersom kommunens likvide midler er begrænsede, vil det rent økonomisk have negative konsekvenser for slutningen af året, hvis der ikke laves tiltag, derfor har vi sat os for at køre en stram økonomisk styring i tide, forklarer borgmester Stine Egede (IA) i en pressemeddelelse.

Ifølge borgmesteren består stramningerne i annullering af unødvendige rejser, nyanskaffelser af inventar og lignende, midlertidigt ansættelsesstop samt stop for al overarbejde i administrationen.

Stram forvaltning vil fortsætte resten af året

- Vores midlertidige ansættelsesstop er ikke ensbetydende med, at vi overhovedet ikke ansætter flere i løbet af året. Vores nuværende mangel på forvaltningschefer og de strengt nødvendige lovpligtige ansættelser af medarbejdere for eksempel på skoleområdet vil fortsætte, siger Stine Egede.

Sermitsiaq.AG kunne i juni fortælle, at fire forvaltninger i Kommune Kujalleq blev drevet af fungerende chefer, mens der også er sat en ny fungerende administrerende direktør ind i kommunen.

Kommunens forvaltning er også blevet pålagt at komme med yderligere forslag til forbedring af økonomien. Forslagene skal forelægges økonmiudvalg 25. august.

- Man kan ikke komme uden om at holde den stramme økonomiske forvaltning for resten af året, efter som det vil have negative konsekvenser for det næste års økonomi, hvis man ikke følger denne foranstaltning.

- Derfor ser jeg frem til forslaget fra det fælles løsningsforslag, der bliver fremlagt ud fra samarbejdet mellem den økonomiske forvaltning og de andre forvaltninger, sagde Stine Egede.