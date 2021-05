Kujalleq: Mulig underskud på 13,5 millioner kroner

Nina-Vivi Møller Andersen Søndag, 30. maj 2021 - 08:06

Kommune Kujalleq mistede 45 indbyggere fra januar til april, 2021. Det viser de seneste tal fra Grønlandsstatistik. Det betyder færre skatteindtægter, og nu er der udsigt til underskud på årsresultatet.

- Der vil blive stillet krav til alle forvaltningerne om at føre en stram økonomisk administration, selvom der ikke er grund til bekymring i alle forvaltninger. Hvis vi skal sikre en gunstig økonomisk situation, må alle afdelinger deltage i en stram forvaltning, siger borgmester Stine Egede fra Inuit Ataqatigiit.

Store sociale problemer

Pr april 2021 bor der 6.409 indbyggere. Borgmesteren erkender at man ikke kan spare penge på socialområdet og at det kommer til at gå ud over andre dele af forvaltningen.

- Det er blandt andet svært at komme uden om et væsentligt forbrug på socialområdet, der i stort omfang er forvaltet ud fra lovgivningen. Ikke desto mindre kan man ikke komme uden om at stramningerne rammer flere steder, siger Stine Egede.

Stor gæld hos borgerne

- Gæld til dagrenovation og skorstensfejning er på godt 88 millioner kroner. Som nyt vil gældsposterne også blive offentliggjort, men selvfølgelig uden navn ellers vil vi bryde persondataloven, uddyber Stine Egede til Sermitsiaq.AG.

Økonomiudvalget vil begynde, at holde møde hver måned og følge økonomien i kommunen nøje. Den økonomiske status vil blive fremlagt efter økonomiudvalgets møde. Før den nye kommunalbestyrelse trådte til, offentliggjorde man økonomisk status fire gange om året.

- Det har vi besluttet, eftersom borgerne i Kommune Kujalleq er nødt til at følge med den økonomiske status, ikke mindst information om gældsposterne, siger borgmester Stine Egede.