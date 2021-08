Kommuner øger kreditter med millioner

Thomas Munk Veirum Onsdag, 04. august 2021 - 11:53

Rettet onsdag 19.30 Tidligere stod der i artiklen, at kommunerne har fået øget kredit hos Selvstyret. Det er ikke tilfældet. Selvstyret har godkendt, at kommunerne optager større lån hos private pengeinstitutter (red.)

Økonomien er presset i kommunerne i syd og i nord.

I sidste uge oplyste Kommune Kujalleq således, at kommunen blandt andet havde valgt at indføre et midlertidigt ansættelsesstop som følge af budgetoverskridelser for millioner.

Og i nordkommunen Avannaata Kommunia er det socialområdet og aktiviteter tilknyttet forsyningsvirksomheder, der volder problemer for økonomien.

De to kommuner har derfor ansøgt Naalakkersuisut om at hæve deres kredit hos private pengeinstitutter, hvilket Budget og Regnskabsloven kræver. Det har Selvstyret godkendt. Kujalleq får lov til trække op til 25 millioner kroner ekstra, og Avannaata Kommunia får 20 millioner kroner ekstra i kredit at disponere over.

Det oplyser naalakkersuisoq for finanser og indenrigsanliggender Asii Chemnitz Narup (IA) i to meddelelser tirsdag.

Ekstra millioner skal sikre arbejdsro i syd

Med hensyn til Kommune Kujalleq skal de ekstra millioner ifølge naalakkersuisoq give kommunen arbejdsro til at få lavet en langsigtet genopretning af økonimien:

- Vi har forståelse for og følger situationen i Kommune Kujalleq tæt.

- Det er forventningen, at der med det således styrkede likviditetsberedskab er skabt den fornødne arbejdsro i forhold til tackling af de stående udfordringer, udtaler Asii Chemnitz Narup.

Borgmester Stine Egede er glad for håndsrækningen fra Naalakkersuisut:

- Det er i forvejen kendt, at vi i Kommune Kujalleq står i en vanskelig økonomisk situation. Det, med at vi får en reserve, skal ikke medføre at vi indstiller en stram stærk styring. Vi ønsker at lade forstå, at vi kommer til at fortsætte en stram økonomisk styring, udtaler hun.

Avannaata: Der er brug tilpasninger

I Avannaata Kommunia er der udarbejdet udkast til en handlingsplan, der på sigt skal rette op på økonomien. Naalakkersuisut forventer, at kommunen i de kommende år selv får rejst penge, der kan erstatte den forhøjede kassekredit.

Asii Chemnitz Narup siger, at der er en erkendelse af, at økonomien i Avannaata Kommunia står overfor tilpasninger i de kommende år.

Borgmester Palle Jerimiassen siger:

- De strukturelle udfordringer specielt på socialområdet og i forhold til forsyningsvirksomhed har sat sit præg på økonomien i Avannaata Kommunia, som dog samtidig er kendetegnet ved en positiv udvikling i forhold til ledighed og indtægter. I Avannaata Kommunia er vi derfor glade for, at der med styrkelsen af likviditetsberedskabet i kommunen nu er skabt den fornødne ro omkring det tilpasningsarbejde som forestår.