Kritik fra flere sider: Hvad laver den danske stats lodsfirma i Grønland?

Merete Lindstrøm Torsdag, 17. februar 2022 - 07:39

Danpilot har i en årrække arbejdet med lods opgaver i Grønland indtil de i september sidste år valgte at afvikle alle deres grønlandske aktiviteter og trække sig ud af landet.

Det var dog en kortvarig exit. Fire måneder senere i januar, kunne Danpilot, som er 100 procent ejet af den danske stat oplyse, at de er klar med et nyt datterselskab, som skal udbyde lodsydelser med base i Nuuk. Navnet på det nye selskab er DanPilot Greenland.

Ejeren af det grønlandske firma Imak Pilot, der blev etableret sidste år har intet imod konkurrence om kunderne. Men hvis hans nyopstartede firma skal kæmpe mod et firma som har den danske stat i ryggen og ubegrænset kapital, så er det ”feje hold”, mener han.

- Der er et problem i, at staten udøver konkurrence mod private virksomheder. Jeg mener ikke, det er den danske stats opgave at drive virksomhed i Grønland på områder, som vi godt kan løfte selv, siger direktør i Imak Pilots Jakob Nordstrøm til Sermitsiaq.AG.

Jakob Nordstrøm har tidligere været medejer af Greenland Pilotservice ApS, som lukkede i 2021 med en ejerandel på 49 procent mens Danpilot ejede 51 procent.

Flere politikere er gået ind i sagen

Og han bakkes op af Naalakkersuisoq for handel og erhverv, Pele Broberg, som er noget uforstående over, at Danpilot vender tilbage til Grønland, efter de trak deres aktiviteter fra landet i september sidste år.

- Det undrer mig, at et statsejet firma uden invitatioon kommer til Grønland for at konkurrere med vores egne virksomheder på konkurrencevilkår, som kan synes noget ulige.

Ifølge forvaltningsretten kan det offentlige grundlæggende ikke frit drive erhvervsvirksomhed i profitøjemed. Driften skal have en saglig begrundelse og være i offentlighedens interesse.

Lodsens funktion En lods (eng. pilot) er en person, hvis arbejde består i at hjælpe og rådgive et fartøjs skibsfører, med at føre skibet igennem farvande, som lodsen har specielt kendskab til. Det drejer sig ofte om stærkt trafikerede områder, som er vanskelige at besejle, eksempelvis smalle farvande og indsejlinger til havne. Kilde: Wikipedia

Tilbage i 2016 udtalte daværende administrerende direktør for det statsejede Danpilot som også stod bag Greenland Pilot Services, Gert Frost til KNR, at virksomheden var i Grønland for at øge sejladssikkerheden - ikke for at tjene penge.

Men den nuværende situation handler ikke om at afhjælpe søsikkerheden i Grønland da der nu eksistere en lokal virksomhed som kan løfte opgaveen.

- Jeg er uforstående overfor den danske stats beslutning om at konkurrere med grønlandske selskaber efter virksomheden (Danpilot, red.) for nylig har trukket sig ud af landet.

Forsvandt da markedet var presset

Folketingsmedlem for IA Aaja Chemnitz Larsen, er også gået ind i sagen. Hun har stillet spørgsmål til den danske finansminister om sagen om det nyåbnede lods selskab i Nuuk.

- Det betyder, at et statsejet selskab konkurrerer med hjemmehørende virksomheder i Grønland. Vil ministeren arbejde for, at sikre at lokale virksomheder ikke skal konkurrere på skæve vilkår med statsejede virksomheder? lyder spørgsmålet.

Ejeren af Imak Pilot synes timingen er iøjnefaldende. Hans virksomhed holdt skindet på næsen sidste år, mens der ikke var nogen krydstogtanløb i landet.

- Sidste år overlevede vi i et marked, hvor der på grund af corona ikke var nogen skibe. Nu åbner markedet op igen, og så skal vi i stedet kæmpe med den danske stat om kunderne. Jeg mener, at det helt principielt er forkert. Vi kan godt selv løfte sæsonen, som den ser ud nu, understreger Jakob Nordstrøm.

Pele Broberg har ikke tænkt sig at lade sagen ligge.

- Vi arbejder på en henvendelse til den danske erhvervsminister og regner med at sagen bliver løst til vores tilfredsstillelse, fastslår han.

Sermitsiaq.AG forsøger at få en kommentar fra den danske erhvervsminister, Simon Kollerup om sagen.