Lodsfirma stifter selskab i Grønland - igen

Thomas Munk Veirum Fredag, 11. februar 2022 - 09:01

Cirka et halvt år efter at lodsfirmaet Danpilot meddelte, at selskabet afviklede sit selskab i Grønland, vender Danpilot nu på en tallerken og opretter et nyt datterselskab her i landet.

Danpilot er ejet af den danske stat, og vil via det nye selskab DanPilot Greenland udbyde lodsydelser med base i Nuuk.

Danpilot har ikke som sådan været ude af Grønland siden august 2021, hvor Danpilot afviklede selskabet Greenland Pilot Service, men har altså ikke haft et selskab.

Selskabet blev dengang lukket med henvisning til, at endnu en krydstogtsæsonen var aflyst, og det havde slået bunden ud af efterspørgslen på lodser, men Danpilot beholdt et kontor i Nuuk.

Velkendt direktør

Men nu er firmaet altså tilbage:

- Stiftelsen af DanPilot Greenland ligger i naturlig forlængelse af virksomhedens ønske om at øge tilstedeværelsen i Grønland og dermed komme endnu tættere på kunder, myndigheder og andre aktører på det grønlandske marked, skriver Danpilot i en pressemeddelelse.

Datterselskabets nye direktør er Peer Bøje Brandenborg, der tidligere har været direktør i Greenland Pilot Service:

- Jeg er meget stolt over at skulle stå i spidsen for DanPilots nye Grønlandske selskab. Vores certificerede lodser har tilsammen mere end 200 års erfaring i arktisk sejllads – herunder særlig indsigt og kendskab til de grønlandske farvande, udtaler han.