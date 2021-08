Grønlandsk firma tager kampen op på lods-markedet

Thomas Munk Veirum Torsdag, 05. august 2021 - 17:45

Det grønlandske lodsfirma Greenland Pilot Services bliver afviklet. Det har DanPilot, som er ejet af den danske stat, meddelt torsdag.

Årsagen er ifølge DanPilot, at krydstogtsæsonen for andet år i træk er blevet aflyst, og der derfor ikke har været den store efterspørgsel på lodser. Det er nemlig kun passagerskibe med over 250 passagerer, som er forpligtet af loven til at tage lodser ombord.

Et andet lodsfirma - nystartede Imaq Pilot - melder dog om en udmærket sæson, hvor det er lykkedes selskabet at skaffe en stribe opgaver på trods af, at der ikke har været anløb af krydstogtskibe.

Imaq Pilot er et grønlandsk firma, der har som ambition at kunne forsyne markedet for lodser her i landet.

Lykkedes med at tilpasse sig markedet

Det fortæller Jakob Nordstrøm fra Nuuk, der har stiftet Imaq Pilot sammen med Søren Nuka Olsvig og Taitsinnguaq Olsen.

Jakob Nordstrøm har lidt usædvanligt en finger med i begge virksomheder, da han er stifter og medejer af Greenland Pilot Services men også medejer af Imaq Pilot.

Han siger, at Imaq Pilot er lykkedes med at tilpasse sig makedet uden krydstogtskibe:

- Vi har ikke haft nogen lovpligtige lodsninger, da der har ikke været nogen. Men der har været en række andre kendtmandsjob, som vi kalder det.

- Det er tankskibe og fragtskibe til eksempelvis Thule. Vi har også hjulpet franske, canadiske og amerikanske flådefartøjer, fortæller Jakob Nordstrøm.

Nordstrøm: Man skulle have skåret ned

Ifølge Jakob Nordstrøm ejer DanPilot hovedparten af Greenland Pilot Services, og derfor bestemmer Danpilot over Greenland Pilot Services.

Jakob Nordstrøm mener, at DanPilot ikke har været dygtige nok til at tilpasse Greenland Pilot Services til situationen uden krydstogtskibe:

- Jeg argumenterede for, at man skulle begynde at tilpasse omkostningerne, da coronaen blev aktuel. Men i stedet er egenkapitalen nu stort set formøblet på faste udgifter som lønninger og husleje i Nuuk, siger Jakob Nordstrøm.

Han afventer nu en eventuel betaling for sin ejerandel af Greenland Pilot Services i forbindelse med, at selskabet bliver opløst.