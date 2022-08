Kommunen forlader forhandlinger med Greenland Ruby: - Det er utroværdigt

Anders Rytoft Onsdag, 24. august 2022 - 14:10

- Det er utroligt skuffende, at en virksomhed, der har fået adgang til vores undergrund, opfører sig på den måde.

Sådan lyder det fra Avaaraq Olsen, borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq.

Hendes udtalelse kommer efter, at kommunen har valgt at forlade en forhandling med mineselskabet Greenland Ruby, før den overhovedet kom i gang.

Sermitsiaq.AG har gennem en række artikler afdækket, hvordan mineselskabet Greenland Ruby ikke lever op til sine forpligtelser i forbindelse med en IBA-aftale, som skulle være til gavn for indbyggerne i Qeqertarsuatsiaat.

Skylder langt mere

Siden 2016 har Greenland Ruby hvert år skullet indbetale 250.000 kroner til en fond for sociale og kulturelle aktiviteter. Altså skylder Greenland Ruby i omegnen af halvanden million kroner til indbyggerne i Qeqertarsuatsiaat. Men gælden er langt højere.

Ifølge kommunen har Greenland Ruby heller ikke indbetalt til uddannelsesfonden i forbindelse med udvindingen af rubin i Qeqertarsuatsiaat. Det betyder, at Greenland Ruby - foruden de 250.000 - hvert år siden 2016 har undladt at betale 1.000.000 kroner.

Kommuneqarfik Sermersooq oplyser, at man har valgt at forlade forhandlingerne med selskabet, fordi Greenland Rubys oplæg i store træk er at slå en streg over fortiden og fjerne de fremtidige forpligtelser.

- I september 2018 genbekræftede Greenland Ruby ved en underskrevet tillægsaftale, at de hvert år ville indbetale 1,25 millioner kroner til de to fonde. Det har de ikke gjort en eneste gang. Det er utroværdigt, og når Greenland Ruby helt åbenlyst ikke overholder deres aftaler, ser vi ingen grund til at forhandle, siger Avaaraq Olsen.

Uforstående borgmester

Greenland Ruby har foreslået, at der i fremtiden kun skal indbetales til fondene efter behov, således at selskabet kun skal indbetale penge, når en ansøgning om støtte er blevet godkendt. I praksis vil den ordning - ifølge kommunen - betyde, at selskabet aldrig behøver at indbetale en krone.

- Jeg står uforstående overfor, at virksomheden ikke lever op til sine forpligtelser overfor lokalsamfundet Qeqertarsuatsiaat, imens de har oprettet en særskilt fond, som blandt andet har til formål at beskytte isbjørne i Arktis, siger Avaaraq Olsen.

Samtidig påpeger borgmesteren, at det kan få vidtgående konsekvenser for fremtidige råstofprojekter, hvis det viser sig, at IBA-aftaler kun skal overholdes, hvis virksomheden ønsker det.

IBA-aftalers formål er at sikre, at lokalbefolkningen får gavn af råstofprojekter, så det ikke kun er virksomheder, der løber med fortjenesten.

- Som borgmester kommer jeg ikke til at deltage i en proces, der udhuler en IBA-aftale. Hvis ikke lokalbefolkningen får gavn af landets råstoffer, ser jeg ingen grund til at udvinde dem, siger hun.

Yderste konsekvens

Avaaraq Olsen slår fast, at kommunen først vil indgå i nye forhandlinger med Greenland Ruby, når de har betalt det beløb, som de skylder lokalsamfundet.

IBA-aftaler indgås i mellem kommunen, selvstyret og virksomheden, men den eneste mulighed for at håndhæve IBA-aftalen er at fratage selskabet sin udvindingstillades.

Det er en beslutning, som træffes af Naalakkersuisut.

- Jeg vil selvfølgelig helst undgå det, men hvis denne adfærd fortsætter, mener jeg, at Naalakkersuisut bør overveje den mulighed. Jeg er sikker på, at det vil motivere den næste ejer af minen til at overholde sine aftaler, forklarer Avaaraq Olsen.

Forhandler ikke gennem pressen

Borgmesteren understreger, at hun håber på en forhandlingsløsning.

- Jeg anerkender at Greenland Ruby har skabt mange arbejdspladser og skatteindtægter, og det er vi glade for, men vi er nødt til at insistere på, at selskabet overholder sine aftaler.

Sermitsiaq.AG har forsøgt at få en kommentar fra Greenland Ruby.

Selskabet oplyser i et skriftligt svar:

- Vi er ikke bekendt med, at der skulle være mistillid til os. Vi forhandler ikke gennem pressen og har fået at vide, at vi får mere information i morgen fra Kommuneqarfik Sermersooq.