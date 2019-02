Julie og Nina klar til at erobre Grand Prix

Jesper Hansen Lørdag, 23. februar 2019 - 08:24

- Dagsformen er ganske god, siger Julie Berthelsen og Nina Kreutzmann Jørgensen før lørdagens danske Melodi Grand Prix, hvor de skal synge sangen League of Light - selvfølgelig med et par linjer grønlandsk tekst mellem de engelske verselinjer.

- Den største udfordring bliver nok at tøjle vores hang til perfektionisme. Vi er begge perfektionister og satser højt, siger Nina Kreutzmann Jørgensen, da Sermitsiaq.AG taler med de to sangere i en pause under fredagens prøver i Jyske Bank Boxen i Herning.

Det er nu fyrre år siden, at Grønland sidst var repræsenteret ved det danske Melodi Grand Prix. Dengang sang Rasmus Lyberth sig til en beskeden 11.-plads med sangen Faders Bøn, mens Tommy Seebach vandt med Disco Tango.

Perfekt timing

- Det er ikke tilfældigt, at Grønland nu igen er repræsenteret i den store sangkonkurrence, mener Nina Kreutzmann Jørgensen.

- Tiden er til det, Rigsfællesskabet er kommet på skoleskemaet, alle taler om den globale opvarmning og den smeltende indlandsis og ikke mindst er Grønland kommet tættere på Europa og resten af verden, mener Nina Kreutzmann Jørgensen.

- Vores sang handler om fællesskab. Vi skal kende mere til hinanden og pege mindre fingre af hinanden. Rigsfællesskabet er en enestående fortælling, som verden bør kende, siger Julie Berthelsen.

Rørt over støtten

De to Grand Prix-sangere har modtaget massiv støtte fra alle dele af det grønlandske samfund, siden det blev offentliggjort, at de skulle med i Grand Prix.

- Vi er så taknemmelige for støtten fra Grønland i form af både kommentarer og likes på Facebook. Vi vil gerne sige tak af hele hjertet - uanset hvordan det går lørdag aften. Vi er rørt til tårer over støtten. Tak til alle, siger Julie og Nina i fællesskab.

Den forløbne uge har været hæsblæsende for Julie og Nina. Ugen er blandt andet gået med at øve sceneshow, og der er også blevet tid til styling hos frisør og makeup-artist. Det er også blevet til en flerdages tur rundt til de mange danske lokalradioer.

Stor interesse for League of Light

- Overalt blev vi godt modtaget, og lokalradiojournalisterne var meget interesseret i vores historie, så vi har faktisk en rigtig god mavefornemmelse, inden det store slag lørdag, siger Julie og Nina.

Skal man tro bookmakerne er det ikke umuligt for Julie og Nina at vinde:

- Leonora står til at vinde, men Julie har kendisfaktoren. Hun vinder alle prøveafsteminger og får helt sikkert masser af stemmer fra grønlænderne, så jeg tror på Julie og Nina, siger betting-eksperten Claus Dejligbjerg fra tipperen.dk.

Under Grand Prix-showet får Julie og Nina støtte af Julies mor og Ninas forældre på tilskuerrækkerne. Også Ninas to børn har taget turen fra Grønland til Herning for at opleve mor på Grand Prix-scenen.