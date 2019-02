MGP-nørder: Julie og Nina er de bedste

Walter Turnowsky Fredag, 22. februar 2019 - 17:40

Det er næsten som om de to videobloggere Willam og Deban gør sig umage for at leve op til alle fordommene om inkarnerede fans af Melodi Grand Prix mens de lytter sig igennem sangene til den danske udgave.

De går højt op i det, synger med, lever med med hele kroppen og fælder deres kontante domme.

De er dog alt andet end imponeret af udvalget af sange til den danske udgave af Melodi Grand Prix.

- Det her er skidt, det er så skidt. Jeg spoler bare hurtigt frem, lyder dommen fra William til en af sangene.

Men da de når sang nummer syv, ændrer deres holdning sig med et slag. Allerede ved introen til Julie og Ninas 'League of Light' falder de første positive kommentarer.

- Smuk harmoni, siger William.

- Fed harmoni, tilføjer han efter en kort pause.

Selvom Deban også er glad for starten, så mener han dog, at de lige skal slå koldt vand i blodet.

- Ting kan ændre sig. Jeg venter på omkvædet inden jeg lægger mig fast på min dom, siger han.

Men kort efter overgiver også han sig.

- Det her er godt, det er virkelig godt.

Og da sangen når versene på grønlandsk, får begejstringen endnu en tak op ad.

- Jeg elsker det simpelthen, siger Deban.

Således bliver de to MGP-nørder stadig mere entusiastisk mens de lytter.

- Det er vidunderligt, lyder dommen fra William.

- Det er næsten som om Danmarks Radio har pakket en god sang ind i en masse virkelig dårlige sange, så denne virkelig kan skinne, tilføje Deban

- Den bør vinde. Jeg er klar: denne er den bedste, siger William.

Og det gør ikke indtryk op ham, da Deban indskyder, at de stadig mangler tre sange.

- Dette er vinderen. Det kan der ikke sættes spørgsmålstegn ved, svarer William.

Og da de også har hørt de sidste numre, er de enige om, at 'League of Light' er med afstand den bedste sang og at den bør vinde.

- Den føles ægte, den føles ærlig, den føles som kommer det fra hjertet, siger William.

Deban er desuden begejstret for det spirituelle lag.

Og skal man tro vurderingen fra de to, så behøves det ikke at stoppe her.

- Hvis Julie og Nuna vinder, så vil de have gode chancer ved det europæiske Melodi Grand Prix. De vil klare sig godt, siger William.

- De vil skille sig ud, tilføjer hans makker.

Et panel på den samme blog-side har ligeledes Julie og Nina som vindere. Vender man blikket mod bookmagerne er vurderingen ikke helt de samme. De har Leonora med 'Love is forever' som vinder med en chance på 44 procent. De giver dog Julie og Nina på en andenplads med 28 procent.

