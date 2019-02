MGP: Så er Nina og Julie klar med video

Walter Turnowsky Torsdag, 21. februar 2019 - 09:03

Lørdag skal det afgøres om det bliver Nina Kreutzmann Jørgensen og Julie Berthelsen, der skal repræsentere Danmark ved det internationale Melodi Grand Prix.

Men inden det store show går i gang i Herning, så kan man allerede nu nyde sangen i en video, som er blevet udgivet søndag:

Samtidig er de to sangere ved at gøre sig klar til showet. Det omfatter blandt andet, at de har været hos frisøren for at kunne optræde med samme hårfarve, fremgår det af opslag på facebook.

I går og i dag drager de rundt i hele Danmark for at besøge en hel stribe radiostationer og markedsføre sang 'League of Light'. Undervejs i bilen varmer de op ved at spille klassiske Grand Prix-sange.

KNR sender showet live fra klokken 16 på lørdag, og det vil ligeledes være muligt at stemme fra Grønland.