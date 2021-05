Jens-Frederik: Beskæmmende blodbad

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 22. maj 2021 - 11:44

I løbet af den forgangne uge er 16 bestyrelsesmedlemmer smidt ud af fem selvstyreejede selskaber.

- Det er jo et slagteri og et blodbad, der udspiller sig, siger Jens-Frederik Nielsen om processen.

- Det er forfærdeligt at se på. Det ligner mest af alt en politisk udrensning. Man kan frygte, at der ikke er tænkt i kompetencer, men mere i hvilket politisk partitilhørsforhold man har, siger Demokraternes formand.

Han henviser til, at den tidligere landsstyreformand Kuupik Kleist i perioden 2009 til 2013 fik iværksat en proces med øget transparens og professionalisme, når det gjaldt bestyrelsesposterne i de selvstyreejede selskaber.

Hvem er ven med ven

- Nu er det tydeligt, at det mere handler om hudfarve, og hvem der er ven med hvem. Vi tager kraftig afstand fra den nepotisme, som vi ser i disse dage, siger Jens-Frederik Nielsen.

Så mange røg ud Royal Greenland: Fire ud af seks Royal Arctic Line: To ud af seks Tele Greenland: To ud af fem Air Greenland: Tre ud af seks* Visit Greeland: Fem ud af seks *: Peter Grønvold var fratrådt, så reelt er der tale om to personer, som måtte forlade bestyrelseslokalet i indeværende uge.

Han er bekymret på Grønlands vegne, da processen kan skade Grønlands renomme udadtil.

- Tænk blot på de internationale investorer, som vore selskaber benytter. I den verden bryder man sig ikke om udrensninger, hvor det kan være svært at se en faglig begrundelse, understreger Jens-Frederik Nielsen.

Demokraternes formand kan yderligere fortælle, at en helt særlig episode under konstitueringen og hvilke partier der skulle indgå tekniske samarbejder illustrerer, hvad den nuværende koalition har gang i.

Enoksen chokerede

- Jeg blev kontaktet af Naleraqs formand Hans Enoksen, der gerne vil have, at Demokraterne skulle indgå i et teknisk samarbejde med koalitionen. Han sagde direkte, at det ville gavne Demokraterne, når man skulle i gang med at udpege bestyrelsesmedlemmer, fortæller Jens-Frederik Nielsen, der var chokeret over den tilgang.

- Jeg vidste på det tidspunkt, at noget voldsomt var på vej. Men at man stadig skal være venner med de rigtige fremfor at man prioriterer kompetencer højest er forfærdeligt, lyder det fra Demokraternes formand.

Han understreger, at Demokraterne allerhelst ser herboende personer i bestyrelseslokalerne. Men udpegningen skal ske hånd i hånd med de kompentencer, som nødvendigvis bør sidde i de store selskaber, der har milliardstore omsætninger og meget på spil.

