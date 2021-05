Der luftes ud i bestyrelserne

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 18. maj 2021 - 17:45

På Tele Greenlands ordinære generalforsamling tirsdag formiddag valgte ejeren, Selvstyret, at sende to nye personer ind i televirksomhedens bestyrelseslokale.

Ind er kommet Eqalunnguaq Abel Kristiansen og Tukummeq Arneq Egede Martinsen.

Eqalunnguaq Abel Kristiansen oplyser på sin profilside på bestyrelser.gl, at han er 34 år og ”brænder for at være med i Grønlands udvikling”. Det oplyses, at han er bemandingskoordinator i Royal Greenland, bor i Qeqertalik og tidligere har været ansat hos politiet i Grønland.

Mennesket i centrum

Tukummeq Arneq Egede Martinsen sidder allerede som bestyrelsesmedlem i INI A/S og er direktør og stifter af Tunngavik Consulting. Hun kommer fra Qeqqata og skriver følgende på sin profilside på bestyrelser.gl:

- Med en god bagage erfaring, ledelsestræning og en forståelse for menneskets dynamikker, er jeg en god kandidat til arbejdspladser, der har brug for input til at sætte mennesket i centrum. Ansatte, der kender sig selv, og forstår hvordan livet opleves, er et fantastisk afsæt til at bringe organisationerne til et professionelt niveau.

Hun fik en bachelor på Ilisimatusarfik i preioden 1998 til 2004 i Arts, kultur & samfundshistorie.

Bosse fortsætter som formand

Stine Bosse fortsætter som formand for Tele Greenland A/S, og hun vil i det kommende år være eneste dansker i bestyrelsen, der således består af:

Stine Bosse, fmd

Inaluk Malene Brandt

Ulrik Blidorf

Eqalunnguaq Abel Kristiansen

Tukummeq Arneq Egede Martinsen

3 medarbejdervalgte

