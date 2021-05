Visit Greenland: Bestyrelse skiftet ud

Nina-Vivi Møller Andersen Fredag, 21. maj 2021 - 16:00

Visit Greenland har ligesom flere andre selvstyreejede virksomheder renset ud i bestyrelsen ved årets generelforsamlinger. Der er i alt fem nye ansigter i Visit Greenlands bestyrelse, som skal arbejde for, at tiltrække turister, men også holde tråd i turisterhvervets aktører.

Den store udskiftning i bestyrelse betyder, at der i alt er 16 bestyrelsesmedlemmer i Royal Arctic Line, Tele Greenland, Air Greenland, Royal Greenland og Visit Greenland, som har måtte vinke farvel til deres poster.

De røg ud af Visit Greenlands bestyrelse:

Morten Nielsen

Árni Gunnarsson

Mia Scheel

Pitsi Høegh

Sakiko Daorana

De kom ind:

Allan Chemnitz

Gerth P. Olsen

Jens-Jakob Lennert Sandgreen

Anne Nivikka Grødem

Kattie Nielsen

Anette Grønkjær Lings fortsætter som formand i Visit Greenland. Hun er den eneste, som blev genvalgt i bestyrelsen. Anne Nivikka Grødem blev valgt som næstformand.

Alle det nye bestyrelsesmedlemmer har en baggrund inden for erhvervs- og turismeudvikling samt entreprenørskab.

Corona har ramt hårdt

2020 har været et usædvanlig hård år for Visit Greenland.

- Nedlukning og rejserestriktionerne som følge af Covid-19 har betydet at der i 2020 var en nedgang på turisme på cirka 75 procent, sagde formanden i sin tale ved generalforsamlingen.

Det betød også, at forretningsrejser og arrangementer, som kunne være med til at tiltrække turister til landet blev udskudt. Markedsføring af Grønland under internationale messer blev udskudt, mens andre arrangementer blev til online arrangementer. Men det betød, at Visit Greenland måtte skrotte 90-95 procent af den oprindelige handlingsplan for 2020.

Corona har dog også givet pote for erhvervet. Staycation kampagne Nunarput Nuan fik mange lokale til at være turister i deres eget land.

- Det gavner den grønlandske økonomi, men det gavner også sammenhængskraften befolkningen imellem. Når vi besøger hinandens egne, lærer vi at forstå hinanden bedre og det er en uvurderlig egenskab for et folk, sagde formanden i sin tale.

Overskud trods corona

Visit Greenland gik ind i 2020 med et skærpet fokus på organisationens økonomi blandt andet på grund af et underskud i 2019. Trods coronatiden fik den selvstyreejede virksomhed overskud på 396.165 kroner.

- Det må anses for meget tilfredsstillende, poienterede formanden i sin afslutning.