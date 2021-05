Udrensning i Royal Greenlands bestyrelse

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 20. maj 2021 - 16:02

Det er tydeligt for enhver, at der er sket et magtskifte i grønlandsk politik. Og den nye kurs har i den grad forplantet sig i bestyrelseslokalerne i de selvstyreejede selskaber.

Múte B. Egede har for bordenden af Naalakkersuisut proklameret en ny kurs, og det har i den grad materialiseret sig i nye ansigter i flere af de selvstyreejede selskaber.

Blodbad eller fornyelse?

Nogen vil kalde de seneste dage et sandt blodbad, mens andre mener, at der er tale om en tiltrængt fornyelse.

Royal Arctic Line, Tele Greenland, Air Greenland og senest Royal Greenland har samlet set matte vinke farvel til 11 bestyrelsesmedlemmer ud af 23 bestyrelsesmedlemmer, der ikke er medarbejdervalgte. Det vil sige, at der er skiftet ud på 48 procent af alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesposter i de fire store selskaber.

De røg ud af Royal Greenland bestyrelsen:

Pernille Fabricius

Jan H. Lynge

Niels Smedegaard

Krissie Berthelsen Winberg

De kom ind:

Maliina Abelsen

Karsten Høy

Michael Skorup

Regine Møller

Niels Harald de Coninck-Smith fortsætter som formand. Det samme med Tina Lynge Schmidt, der undgik at blive ramt i processen.

Lever op til egne krav

I sine indledende taler på de tre første generalforsamling understregede formanden for Naalakkersuisut Múte B. Egede, at man kræver, at de selvstyreejede selskaber ”gør en større indsats for, at herboende arbejdskraft bruges også til de ledende stillinger”.

Et krav, som den nye frontfigur i grønlandsk politik i den grad har leveret på al den stund, at de selvstyreejede selskaber via Bestyrelsessekretariatet er underlagt Formandens Departement.

