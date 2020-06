IMAK: Få nu gjort noget ved arbejdsmiljøet

Merete Lindstrøm Tirsdag, 09. juni 2020 - 14:08

Efter en række artikler på Sermitsiaq.AG om lærere, elever og forældres positive oplevelser under coronakrisen, har Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur og Kirke, Ane Lone Bagger (S), været ude og påpege, at det ikke er helt så enkelt at løse problemet med for mange elever pr. klasse.

Det handler fortsat om rekruttering, understreger hun. Grønlands læreforening IMAK, gentager, hvad de før har påpeget. Arbejdsmiljøet for lærerne er for hårdt. Hvis man skal lokke flere til faget og sikre, at de uddannede lærer ikke vælger Folkeskolen fra, skal der gøres noget ved det.

- Som formand for IMAK og på vegne af bestyrelsen, er der ingen tvivl om, at vi har påpeget at klassekvotienten på 26, som står i folkeskoleloven kap 3, § 6 bør revurderes, siger formand for IMAK, Birthe Møller Therkildsen.

Hun mener dialog om at løse udfordringer med rekruttering og økonomi er vejen frem.

Flere flygter fra jobbet

- Vi har jo hørt den udmelding før om, at der mangler økonomi. Vi vil gerne drøfte med Ane Lone Bagger, hvordan vi kan løse problemerne. Lærerne har det hårdt på skolerne i forhold til arbejdsmiljø, og flere fravælger deres fag på grund af arbejdsmiljøet, siger formanden til Sermitsiaq.AG.

Hun fortæller, at IMAK i øjeblikket rejser rundt på kysten og taler med sine medlemmer for at indsamle krav til overenskomstforhandlingerne. I den forbindelse har hun blandt andet oplevet, at kommunerne efterspørger psykologhjælp til lærerne, som oplever voldsomme ting på arbejdet. IMAK´s formand er dog godt klar over, at der skal mere til end færre elever i klasselokalerne.

- Færre elever pr. lærer gør det ikke alene. Der er mange tiltag, der skal spille sammen, hvis kvaliteten i skolen skal øges, det nødvendige antal lærere skal være til stede, efter- og videreuddannelse af de nuværende lærere skal optimeres og de fysiske rammer skal være i orden, for bare at nævne nogle af de faktorer, der spiller ind, hvis folkeskolen skal løftes, siger hun.

De gode historier skal fortælles

Birthe Møller Therkildsen mener, at bedre arbejdsmiljø og en charmeoffensiv kan være med til at løse rekrutteringsproblemerne.

-Vi skal ikke kun fortælle de dårlige historier fra klasselokalerne. Vi har en rigtig god overenskomst, og det er generelt ikke løn- og overenskomstforhold lærerne klager over, siger formanden.

IMAK er lærernes fagforening og organiserer mere end 1000 lærere i den grønlandske folkeskole.