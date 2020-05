Folkeskolelærere: Coronakrisen hæver niveauet markant

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 15. maj 2020 - 11:43

- Der er mere ro i klasseværelset, og det gør, at det er nemmere at lære noget. Jeg får også mere hjælp fra læreren.

Sådan siger Tanja Hansen, der går på 5. B på Atuarfik Samuel Kleinschmidt i Nuuk, efter hun kom tilbage til skolen efter coronaperioden, hvor hun, sammen med sine resterende klassekammerater, har fået undervisning hjemmefra.

Skoleklasserne er nemlig blevet opdelt, så der for eksempel kan kun være 11 elever pr. klasse. Det har betydet, at det er blevet meget nemmere at undervise i klasserne, fortæller folkeskolelærer Susanne Storgaard og socialpædagog Patricia Hansen på ASK, som Sermitsiaq.AG har talt med.

Mere ro i klasserne

Eleverne kører i øjeblikket med halve skoledage, hvor første til femte klasse går i skole fra klokken otte frem til halv tolv, mens sjette til tiende klasse går i skole fra halv et til halv fire, hverdag.

- Jeg oplever, at der er meget mere ro i klassen. Der er enorm fordybelse, og vi ser tydeligt, at eleverne vokser af at være så få. Det gør, at det er meget nemmere for lærerne at undervise, fordi vi kan nå rundt til alle eleverne. Og det er så tydeligt at se, at eleverne bedre kan lide at gå i skole på denne måde, fortæller Susanne Storgaard.

På billedet ses socialpædagog og støtteperson Patricia Hansen og lærer Susanne Storgaard Leiff Josefsen

Hun siger, at når klasserne er omkring 24-25 elever pr. klasse, så er det svært for lærerne at nå alle eleverne.

- Jeg kan allerede se nu, at det faglige niveau er steget. Jeg kan se på eleverne, der før har været passive i timerne, nu rækker hånden op og begyndt at fortælle. Man kan nemt se, at eleverne har lært noget, fordi der nu er plads til at lære noget. Men eleverne har selvfølgelig lært noget før krisen, men det gør det langt mere muligt nu med færre elever. Da det er mange at have med når vi er 24-25 elever, fremhæver ASK-læreren.

Mere overskud

Og nu foregår timerne ikke kun inde i klasseværelserne.

- Vi tager i fjeldet og undersøger forskellige steder eller til museet, hvor eleverne får undervisning om det gamle Grønland. Her lærer eleverne meget. Og det er igen fordi, der er meget ro, hvilket ikke kan rigtig lade sig gøre, når der er 20 elever. Når vi gjorde det før, skabte eleverne for meget uro, hvilket gjorde det svært at undervise, Susanne Storgaard.

Og færre elever i klasserne har været altafgørende, siger hun.

- Der er så stor udvikling med eleverne, der er langt mere glade over at tage i skole nu. Vores kollegaer er meget mere glade og har overskud. Jeg har været lærer i over 15 år, og jeg har aldrig oplevet noget lignende. Hele ånden er så anderledes, og jeg ved, at mine kollegaer på andre skoler også oplever denne positive udvikling, smiler hun.

Atuarfik Samuel Kleinschmidt Leiff Josefsen

Patricia Hansen oplever, at eleverne er blevet mere åbne.

- På grund af, at eleverne får mere opmærksomhed, er de også blevet mere villige til at tale om forskellige ting. Det er ikke kun om de gode ting, vi taler om. Konflikter løses også langt tidligere end før, hvilket har en stor positiv indvirkning på klasserne, siger hun.

Opråb til politikere

Susanne Storgaard og Patricia Hansen håber, at den positive udvikling kan fortsættes, også efter coronasituationen.

- Det er vigtigt at overveje, hvordan vi kan bruge det her til noget, og hvordan vi kan udvikle os yderligere i den positive retning, siger de.

- Det vil gavne samfundet så meget, hvis grænsen på elever pr. klasse bliver sat ned. Vi synes at forvaltningen inden for skoleområdet og politikerne skal bruge de erfaringer ,vi har draget på skolerne, til at tænke fornyelse inden for folkeskolerne, lyder det fra Susanne Storgaard og Patricia Hansen.