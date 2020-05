Elever på ASK: Vi lærer meget mere nu

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 15. maj 2020 - 15:47

På trods af, at corona er en farlig og modbydelig virus, der har skræmt folk og gjort mange syge verden over, så har den faktisk også bragt noget godt med sig. Folkeskolen har igen sunde rammer for undervisningen.

Eleverne har fået kortere skoledage, der er færre konflikter i klasserne, og der er mere ro samt mere nærvær. Elever på Samuel Kleinschmidt har svaret på spørgsmål omkring, hvordan det er at komme tilbage til skolebænken, og hvordan de ønsker, at fremtidens skole skal se ud.

LÆS OGSÅ: Folkeskolelærere: Coronakrisen hæver niveauet markant

Lea Juhl, 4.A hold 1:

- Det er fint at komme tilbage, for jeg kan se mine venner igen. Og det var ofte lidt kedeligt at gå på skole hjemme. Nu er der mere ro i klasseværelset. Vi laver vores opgaver bedre på grund af, at læreren ikke skal sørge for ro hele tiden. Jeg er ikke så træt, når jeg kommer hjem fra skole, og jeg har heller ikke så ondt i hovedet mere. Jeg ønsker, at skolen skulle være i den stil, som den er nu.

Tanja Hansen, 5.B, hold 1:

- Det er lidt mærkeligt at komme tilbage, men det er virkeligt sjovt. Jeg har savnet mine kammerater. Jeg tror, at jeg lærer mere nu, fordi vi ikke er så mange i klassen. Der er meget ro, og det er nemmere at lære, når der er ro. Nu kan jeg også få mere hjælp fra læreren. Dog savner jeg, at vi alle sammen er samlet, fordi mine to veninder er på et andet hold.

Stian Jensen, 4.A:

- Det er dejligt at komme tilbage og lære noget igen. Jeg kan godt lide, at vi dagligt går tur og har undervisning udenfor klasselokalet. Det er godt, at vi ikke er så mange i lokalet. Læreren har mere tid til os, og de virker mere rolige. Hvis jeg skulle lave en ny skole, skulle den være som nu med færre elever i klasserne. Jeg synes, det er meget sjovere at gå i skole nu, og der er ingen, der driller mere.

Ivaana Wille, 4.A, hold 2:

- Det er dejligt at komme i skole igen. Det var kedeligt at være hjemme. Jeg kan godt lide, at vi ikke er så mange i klassen, så er der ikke så meget larm. Jeg har lært meget mere i denne tid hvor vi er delt. Det er dejligt at holde tidlig fri, men det er også mærkeligt. Jeg vil gerne have, at skolen blev ved med at være som den er nu.