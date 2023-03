Futsal: Kvinderne får nu en ny landstræner

Kassaaluk Kristensen Fredag, 24. marts 2023 - 13:13

David Bror Janussen er den nye landstræner for damelandsholdet i futsal i Grønland. Aftalen er underskrevet fire måneder efter, den seneste landstræner smækkede med døren.

LÆS OGSÅ: Landsholds-træner trækker sig i protest

Bold Unionen oplyser i en pressemeddelelse, at David Bror Janussen skal stå i spidsen for træningen af futsaldamerne samt unge og pigeholdet i futsal.

- David udviser engagement og gåpåmod til at udvikle et hold helt fra bunden i sit arbejde som træner på et futsalhold. Han viser gode resultater, og arbejder hårdt for at udvikle et hold igennem flere år. Det er på sin plads at udpege ham, skriver KAK i en pressemeddelelse.

David Bror Janussen har tidligere været landstræner for U19 herrefutsalholdet.

Pigehold til AWG

Udpegning af landstræner sker lige i tide til kvindernes GM, der bliver fløjtet i gang i uge 14, og i denne uge er der GM i futsal for U15.

Selvom Arctic Winter Games 2023 netop er afsluttet, så har KAK allerede haft overvejelser om at sende mindst et futsalhold af sted til næste AWG.

- Det er besluttet, at pigernes U14 og U16 skal tage teten og være futsalholdet for Grønland til AWG. David skal være med til næste AWG, og han starter allerede nu med forberedelserne til de kommende kampe i AWG, oplyser KAK.

LÆS OGSÅ: Kvindelandsholdsspiller: Utrygt at stå uden trænere

Der er indgået en femårig kontrakt med den nye træner for at sikre en kontinuerlig udvikling for futsalholdene i piger og damer.

Lokalklubber skal frem

- Vi skal inddrage kommuner og lokale klubber for at udvikle lokale hold. Jeg ser en mulighed i at udvikle futsal hos pigerne og kvinderne, når samarbejdet i kommuner og foreninger begynder at køre, siger David Bror Janussen i en pressemeddelelse.

LÆS OGSÅ: KAK: Nu har vi tid til at søge landstræner til kvinderne

David Bror Janussen skal som landstræner arbejde for at danne et tættere samarbejde med lokale futsalklubber, så holdene kan udvikles i takt med damelandsholdet.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få et interview med den nye landstræner for at få et indblik i hans mål og visioner.