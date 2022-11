Landsholds-træner trækker sig i protest

Kassaaluk Kristensen Fredag, 11. november 2022 - 10:46

Kvindenes landstræner Bent Petersen og assisterende landstræner Aili Pedersen har smidt håndklædet i ringen. Dermed står kvindelandsholdet i futsal uden en landstræner og assistenttræner.

Det bekræfter formand for Benjamin Kielsen til Sermitsiaq.AG.

Sermitsiaq.AG har været i kontakt med tidligere assistenttræner og nuværende spiller på kvindelandsholdet, Aili Pedersen, som har valgt at trække sig tilbage i protest.

LÆS OGSÅ: Futsalweek: Sidste kamp ender uafgjort

Selvom hun roser KAK – Grønlands Bold Union – for at have stor fokus på mændenes landshold i futsal, så mener hun, at unionen helt glemmer at udvikle kvinderne.

I et opslag kritiserer hun KAK og unionens bestyrelse for at udvise manglende interesse i at udvikle futsal for kvinder.

- Jeg har valgt at træde ud som assistenttræner på kvindelandsholdet, da jeg er træt af, at bestyrelsen i KAK ikke viser interesse for de kvinder, der spiller Futsal. Sportsgrenen er så ny i landet, og der bør være mere fokus på sporten, så spillerne kan udvikle sig, forklarer Aili Pedersen til Sermitsiaq.AG.

Konkurrence udvikler

Aili Pedersen fortæller til Sermitsiaq.AG, at det er ekstremt vigtigt for holdet, at de træner op til kampe, får mulighed for at gennemføre turneringer og træf for, at holdet kan udvikle sig som et team.

- Konkurrencer i sport er ekstremt vigtige, for der kan vi få øjnene op for, hvor vi som hold og som individuelle spillere kan udvikle os. Jeg synes, at det er kritisabelt, at KAK fortsætter med at prioritere mændene. Kvindelandsholdet har end ikke været ude af landet til turneringer, siger Aili Pedersen.

Formanden for KAK’s bestyrelse, Benjamin Kielsen, kan ikke genkende den tidligere assistenttræners kritik af bestyrelsen.

- Jeg synes ikke, at kritikken om forskelsbehandling er på sin plads. Vi skal huske på, at kvindefutsal og kvindefodbold generelt er meget nyt i Grønland. Vi har end ikke nok hold til at gennemføre kvindernes GM i fodbold. Vi fortsætter alligevel fokus på at etablere flere klubber for kvinder, siger formand for Benjamin Kielsen til Sermitsiaq.AG.

Plan og penge skal hænge sammen

Benjamin Kielsen oplyser, at KAK’s bestyrelse efterspørger alle hold om, hvilke planer og mål holdene har til næste år.

Han oplyser samtidig, at KAK er det forbund, der får flest midler af GIF hvert år.

- Men når vi kigger på antal midler per medlem, så får vi færrest midler per medlem. Vores medlemmer tæller knap 3.000 individer, og vi skal derfor sprede vores mål over flere hold. Selvfølgelig har vi interesse for at udvikle kvindelandsholdet, men pengene skal også række til andre hold, siger Benjamin Kielsen.

Benjamin Kielsen oplyser, at KAK endnu ikke har påbegyndt arbejdet med at finde den næste landstræner og assistenttræner for kvindelandsholdet.