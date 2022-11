Futsalweek: Sidste kamp ender uafgjort

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 08. november 2022 - 14:51

Grønland tørnede sammen med Letland i dag klokken 11.00 grønlandsk tid.

Grønland viste sig fra sin bedste side og havde mange chancer for at score mål i den første halvleg, mens det grønlandske mål også blev godt beskyttet under kampen.

Første halvleg endte 0-0.

Futsal skal udvikles

Begge hold holdt deres hurtige tempo i anden halvleg, hvilket holdt kampen spændende.

Kun 12 minutter til kampens afslutning scorede Grønland i et kontraspil. Dermed førte Grønland 1-0. Føringen varede dog kun i omkring fem minutter, for Letland scorede og udlignede dermed til 1-1.

Kampen endte uafgjort 1-1.

- De sidste minutter bør vi lukke kampen og vi brænder et par kæmpe chancer. Med lidt mere coolness foran målet havde det måske resulteret i en sejr, men vi er stolte af vores drenges intensitet og vilje til at kæmpe for hinanden, siger landstræner René Olsen.

Landstræner i futsal, René Olsen påpeger, at Grønland er på rette spor, men at der skal meget mere til at udvikle futsal i landet.

Afgørelse i morgen

Landstræneren påpeger, at de grønlandske spillere har klaret kampene godt. Men for at udvikle kompetencer og sportsgrenen generelt, så må Grønland komme mere ud og på internationale futsalbaner, mener han.

- Med flere kampe om året kunne det skabes et bedre fundament med mere coolness og ro i opspillet, understreger landstræner René Olsen.

Letland ligger som nr. 62 på FIFA’s verdensrangliste mens Ungarn, som Grønland tabte imod i går ligger som nr. 32.

Sidste kamp i turneringen spilles i morgen onsdag hvor Ungarn og Letland mødes. Kampen afgør også Grønlands endelige placering i futsal week turneringen.