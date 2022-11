Futsalweek: Grønland taber til Ungarn

Kassaaluk Kristensen Mandag, 07. november 2022 - 16:49

Grønlands landshold i futsal har mandag klokken 11.00 mødt Ungarn.

Kampen blev intens, og Grønlands landshold viste pondus. Trods god konkurrence fra grønlandsk side vandt Ungarn kampen 3-0.

- Jeg synes, at holdet lagde en god indsats i kampen. Vi viste, at vi kan være med i sådanne kampe, og viste vi kan være ligeværdige konkurrent mod et hold med langt mere erfaring i futsal, siger anfører Patrick Frederiksen til Sermitsiaq.AG.

Denne uge har grønlands landshold i futsal taget turen til Kroatien for at være med i futsalweek, hvor de udover Ungarn også skal møde Letland. Søndag gennemførte Grønland også en venskabskamp mod Ungarn, hvor Grønland vandt 1-0.

Tirsdag klokken 11.00 grønlandsk tid skal Grønland spille mod Letland.

- Til næste gang har vi aftalt, at vi skal finpudse vores forsøg på at score mål. I denne kamp har vi haft flere chancer, som vi missede da vi har sparket bolden lige i favnen på målmanden. Hvis vi kan ændre dette, kan vi til næste kamp klare os langt bedre, forklarer anføreren.

Futsal i stærk udvikling

Patrick Frederiksen har tidligere oplyst til Sermitsiaq.AG at han vil fokusere mere på futsal. Han mener, at sporten er i en stærk udvikling, hvilket kan give Grønland flere muligheder for mere udvikling, og flere internationale kampe.

- Selvom futsal i Grønland er i rivende udvikling, så har vi stadig meget at udvikle og finpudse i vores kampstil, før vi kan hamle op med de andre hold vi spiller imod. Hvis flere kan have fokus på træning kan vi nå langt og få flere muligheder for at være med til kampe udenlands, mener Patrick Frederiksen.

- Til næste kamp i morgen forventer vi, at vi giver den max gas og udfordrer modparten. Vi forventer at score mål og vi stræber selvfølgelig på at vinde kampen. Hvis vi følger vores aftaler til spillet, kan vi helt klart udfordre det andet hold, slutter han.

Landsholdet har fri onsdag, og torsdag skal holdet rejse retur fra Kroatien.

Grønlands Boldspils Unions Facebookside KAK sender kampene live på deres side. Du kan også følge med HER.