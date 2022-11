Kvindelandsholdsspiller: Utrygt at stå uden trænere

Kassaaluk Kristensen Fredag, 25. november 2022 - 08:54

- Vi blev ret skuffede og ærgrede os over situationen, da vi fik beskeden om, at vi står uden en landstræner og en assisterende træner. De trænere er dem, der igangsætter planer om mulige kampe udenlands.

Det fortæller futsalspiller i kvindelandsholdet, Karo Dahl til Sermitsiaq.AG.

- Spillerne er ved at miste håb om mulige kampe. Uden trænere er der sikkert ikke sat mål om, hvilke kampe kvindelandsholdet kan være med til i det nye år. Det er frustrerende, fortæller Karo Dahl.

Grønlands Bold Unions formand, Benjamin Kielsen har overfor Sermitsiaq.AG forklaret, at landstrænere bruger efteråret på at planlægge mål og mulige udenlandske kampe i det kommende år.

LÆS OGSÅ: Landsholds-træner trækker sig i protest

Både landstræner Bent Petersen og assisterende landstræner Aili Pedersen har i starten af november trukket sig som trænere for landsholdet. Aili Pedersen har overfor Sermitsiaq.AG forklaret, at hun trækker sig som assisterende træner, da hun oplever at kvindelandsholdet ikke bliver bakket op om af Grønlands Bold Union, og at hun oplever, at bolden primært holdes på mændenes banehalvdel.

Trænere motiverer spillerne

Karo Dahl, der i dag spiller for NÛK understreger at både landstræner og assisterende landstræner er vigtigt for spillernes motivation.

- En træner sikrer kontinuerlige mål for det kvindelige futsal landshold. Med en træner kan vi være sikre på fastlagte mål og strategier for vores hold, og også at blive presset, så vi kan udvikle vores kompetencer indenfor sporten, siger Karo Dahl.

Hun påpeger ligesom tidligere assisterende landstræner, Aili Pedersen, at bestyrelsen i Grønlands Bold Union, KAK, bør have mere fokus på kvindelandsholdet, og at der bør være lige udviklingsmuligheder for begge landshold.

Det har ikke været muligt for Sermitsiaq.AG at få en kommentar fra tidligere landsholdstræner Bent Petersen om hans begrundelse for, hvorfor han trækker sig som landstræner.