KAK: Nu har vi tid til at søge landstræner til kvinderne

Kassaaluk Kristensen Søndag, 18. december 2022 - 08:16

Siden i starten af november har kvindelandsholdet i futsal stået uden en landstræner, og det har skabt utryghed hos spillerne, der til Sermitsiaq.AG fortæller, at uden landstræner er der lange udsigter til at fastsætte mål for 2023.

Nu er jagten på en landstræner til de kvindelige futsalspillere langt om længe gået i gang, og Grønlands Boldunion, KAK, forventer en ansættelse den 1. februar 2023.

Arbejdet med at sætte mål for de andre landshold og klubber for 2023 har fyldt en del hos KAK’s bestyrelse den seneste tid. Målsætninger skal færdiggøres og godkendes sammen med landstrænere, før året slutter. Derfor har det været nødvendigt at lade opgaven med at finde en ny landstræner for kvindefutsal ligge og vente, forklarer KAK’s formand Benjamin Kielsen.

- Hvorfor har I ikke prioriteret at ansætte en ny landstræner for kvindelandsholdet, så målsætninger for kvindefodbolden også kan ligge klar før året er omme?

- Andre opgaver har fyldt en del hos KAK, og derfor har vi måttet nedprioritere vores søgen af en landstræner. Det skal ikke ses som, at vi nedprioritere kvinder i fodbolden. Hvis det er din konklusion, er det dit eget ansvar. Nu går vi i gang med at søge en landstræner, da vi nu har tid til at kigge på det, siger Benjamin Kielsen.

Opbakning eller ikke opbakning

- Flere fodboldspillere har påpeget overfor Sermitsiaq.AG, at KAK har for lidt fokus på kvindefodbold. Er det ikke et tegn på, at de har ret, når I har sat søgen om en landstræner på pause for at fokusere på målsætninger for mændenes målsætninger?

- Den påstand holder ikke. Vi har altid haft god fokus på kvindefodbolden, og det fortsætter vi med, siger Benjamin Kielsen.

KAK oplyser, at der er forskel på midler til herre- og kvindelandsholdet, da herrelandsholdet får økonomisk støtte af Elitesport Greenland i henhold til samarbejdsaftale. Kvindefutsallandsholdet får ikke støtte af Elitesport Greenland til trods for, KAK har ansøgt om dette. Og det skyldes, at forskellige kriterier skal være opfyldt, før et forbund kan få støtte til et bestemt landshold af ESG.

- Det hænger sammen sådan, at vi er nødt til at se resultater og opbakning fra forbundets side, før vi kan støtte kvindelandsholdet. Og på nuværende tidspunkt kan vi ikke se nogen resultater, og kan heller ikke se nogen opbakning fra forbundet, siger formanden for Elitesport Greenland, Nikolaj Christoffersen til Sermitsiaq.AG.

Landstræner skal samle truppen

Kriterier og krav til den nye landstræner for kvindernes futsallandshold kan ses i stillingsopslaget.

- Landstræneren skal selvfølgelig være den, der kan samle holdet og skabe et godt fællesskab. Landstræneren skal også være den, der gør kvindefodbolden attraktiv, så flere kvinder kan begynde at spille bold igen, siger Benjamin Kielsen om KAK’s primære krav til den nye landstræner.

I forhold til hvilken strategi, KAK har om kvindefodbolden, henviser formanden til Grønlands Boldunions hjemmeside. På hjemmesiden står der dog intet om strategier eller mål, for hverken mænd eller kvinder.

- Men at vi afsætter flere og flere midler for hvert år til kvinderne er et tydeligt tegn på, at vi tager kvindefodbold alvorligt, siger formanden for KAK, Benjamin Kielsen.

Han forklarer samtidig, at målsætninger for kvindelandsholdet i 2023 bliver en af de første opgaver for den nye landstræner, når vedkommende ansættes pr. 1. februar.