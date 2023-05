Forsvarsadvokat: Drabssag handler ikke kun om jura men om kollektivt svigt

Thomas Munk Veirum Mandag, 01. maj 2023 - 11:38

Torsdag formiddag blev de afsluttende procedurer ført for Kredsretten i Sermersooq i sag om et brutalt drab i Tasiilaq sidste forår.

På anklagebænken sidder en mand i begyndelsen af 20'erne, og han har erkendt at have begået drabet. Sagen dukker op, efter at en række andre bestialske drabssager har ramt landet.

Den tiltaltes forsvarsadvokat Gedion Jeremiassen erklærede sig i kredsretten enig med anklagemyndigheden i, at den eneste mulighed for dom er anbringelse på ubestemt tid på et psykiatrisk hospital i Danmark.

Den tiltalte er blevet mentalt undersøgt og erklæret sindssyg, og det er kommet frem, at han har haft en opvækst præget af vold og misbrug.

- Et røntgenbillede på samfundet

- Han er syg og udsigten til, at han bliver rask er ukendt. Han har brug for hjælp med medicin og i sin omgangsform med andre menneske. Der er kun et valg i den sammenhæng.

- Han har forstået dette og accepteret denne konsekvens, sagde forsvarsadvokaten.

Gedion Jeremiassen benyttede også proceduren til at komme med en opsang. Han sagde, at der tale om en for samfundet dybt tragisk sag:

- Høje ret, sagen er ikke bare jura. Sagen er et røntgenbillede af vores samfund.

- Sagen er dybt tragisk for offeret, og for tiltalte. At han kunne komme så langt ud.

- Vi skal turde blande os

Ifølge advokaten viser sagens akter, at socialvæsenet i Tasiilaq og Danmark har gjort et stort arbejde for den tiltalte, siden han var præ-teenager.

- Vi skal have en samfundsholdning til de problemer, som vi ser hos vores naboer og samboer i byer og bygder. Vi skal turde blandt os, når børn går rundt uden for hele natten.

- Sådan startede tiltalte, sagde Gedion Jeremiassen, der betegnede sagen som et udtryk for kollektivt svigt.

- Vores samfund kan ikke tage sig af tiltalte fra i dag. Det har vi bekvemt psykiatrisk hospital i Danmark til.