Drabssag: Gerningsmand udsat for massivt omsorgssvigt og misbrug

Thomas Munk Veirum Torsdag, 27. april 2023 - 09:35

Torsdag formiddag tog Kredsretten i Sermersooq hul på anden retsdag i sagen om et bestialsk drab, der fandt sted i Tasiilaq sidste forår.

Natten til 26. april 2022 fandt tre unge et lig på en adresse i byen. Liget var i en slem forfatning, hvor hovedet blandt andet var skilt fra kroppen.

Tidligt om morgenen blev en mand anholdt og sigtet for drabet, og det er samme mand, der sidder på anklagebænken i sagen. Manden er desuden tiltalt for usømmelig omgang med liget.

Manden er blevet fløjet til Grønland i forbindelse med retsmøderne, da han siden kort efter anholdelsen har modtaget behandling på et psykiatrisk hospital i Danmark.

Sniffede benzin fra tiårs-alderen

Den tiltalte tilstod onsdag, at han havde begået drabet. Torsdag blev den tiltaltes personlige forhold behandlet på retsmødet, og her kom det frem, at der er tale om en mand, som har haft en særdeles hård opvækst.

Ifølge de lægelige erklæringer, som blev læst op, er den tiltalte opvokset med vold og forældres misbrug. Han er således blevet udsat for massivt omsorgssvigt og udsat for vold i barndommen.

Allerede i tiårs alderen udviklede han et misbrug med at sniffe benzin.

Det vurderes, at den tiltalte fik det værre i løbet af 2021, hvor blandt andre moren udtrykte bekymring for sin søn.

Ifølge lægeerklæringen lider den tiltalte af skizofreni. Han udviklede i 2021 vrangforestillinger og psykisk sygdom.

Flere domme i Danmark

Anklageren oplyste, at den tiltalte har opholdt sig på blandt andet institutioner i Danmark fra 2016 til 2021, hvor han modtog flere domme for at forstyrre den offentlige orden.

I 2022 var tiltalte tilbage i sin hjemby.

Anklageren oplyste på retsmødet onsdag, at retslægerådet har erklæret manden for sindssyg, og anklagemyndigheden ønsker ham idømt behandling på ubestemt tid.