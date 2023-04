Psykolog: Et bestialsk drab sker oftest i affekt

Anders Rytoft Onsdag, 12. april 2023 - 07:47

Hvert drab har sin egen historie.

Det er vigtigt at huske på, selvom der er nogle lighedstegn og man kan inddele dem i forskellige typer, når man ser på psykologien bag de voldelige forbrydelser, forklarer psykolog Jonna Ketwa.

- Der er som regel mange variabler, som spiller ind. Det mest nærliggende folk tænker, er, at de bliver begået af en psykopat. Men virkeligheden er, at der er mange veje, som kan føre til drab, siger hun.

LÆS OGSÅ: Politidirektør: Bekymret over drabssager

Spørgsmålet er, hvilke lighedstegn, der er forbundet med de grusomme og voldelige drab, som vi har været vidne til i den seneste tid.

Vende afmagt til magt

Jonna Ketwa siger, at når der er tale om et bestialsk drab, hvor drabsmanden for eksempel bruger en kniv til at stikke og skære halsen over på sit offer, er det ofte et affektdrab. Det kan være en konfliktsituation, hvor personen bare får nok.

Psykolog Jonna Ketwa Foto: Privat

Film og serier kan ifølge psykologen være medvirkende til, at bestialske handlinger normaliseres, hvilket kan føre til, at nogle mennesker bliver inspireret af metoderne, selvom det ikke forklarer, hvorfor en person vælger at udføre dem.

- Rent psykologisk set vil personen forsøge at vende afmagt til magt i situationen, hvis de har oplevet noget forfærdeligt eller en følelse af afmagt har hobet sig op over tid. Det kan være et hævndrab, forklarer Jonna Ketwa og tilføjer:

- Men det er ikke bare en følelse. Det er en tilstand, som overskygger personens emotionelle og mentale verden, og den kan vare i noget tid. Affektdrabet kan nogle gange have fundet sted i en voldsrus af raseri, hvilket kan forklare, hvor bestialske nogle af mordene er - der er enormt mange følelser involveret, siger hun.

En tidlig indsats

En af de steder, hvor man ser flest affektdrab, er ifølge Jonna Ketwa i parforholdet. Og de er typisk begået af manden.

- Kvinder er bedre til at argumentere end mænd. Det skyldes, at det stadig ikke er socialt anerkendt, at en mand er sårbar og taler meget om følelser. Over tid kan de undertrykte følelser til sidst springe op. Desuden er mænd fysisk stærkere og mere voldsparate end kvinder, og det sidder dybt i en mand, at den udvej er der.

Jonna Ketwa mener, at fremtidige drab kan forebygges ved, at man taler med sit barn - specielt drengebørn.

- Tillad dem at føle noget - lad være med at korrigere eller rette deres følelser, for de er der af en grund. Tal om, hvad grænser er for noget. Mange mennesker, særligt i små samfund, ser grænser som en afvisning eller en krænkelse, men i virkeligheden er det meget sundt, da grænser har til formål at beskytte noget godt.

Hun tilføjer:

- Den største forebyggelse er, at man giver børnene evnen til at kunne klare sig selv. Tal med dem om økonomi, konflikter, uoverensstemmelser, og hvordan man løser dem.