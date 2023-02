Politidirektør: Bekymret over drabssager

Anders Rytoft Tirsdag, 14. februar 2023 - 11:54

Grønlands Politi er bekymret over antallet af drabssager i år, hvor der allerede er blevet begået tre mord i henholdsvis Nuuk, Qaqortoq og Sisimiut.

Fire drabssager 31. januar bliver en 82-årig kvinde dræbt i forbindelse med en brand på Ceresvej i Nuuk. En 30-årig mand bliver 1. februar anholdt, men senere løsladt pga. manglende beviser. 10. februar anholder politiet to personer ved en trawler på havnen i Nuuk. Den ene bliver afhørt og derefter løsladt, mens en 20-årig mand bliver fremstillet i kredsretten i Sermersooq. Han bliver tilbageholdt i 26 dage, sigtet for drab, brandstiftelse og usømmelig omgang med lig i sagen. Manden nægter sig skyldig.

4. februar bliver en 53-årig mand dræbt i Qaqortoq. 10. februar bliver en 34-årig mand fremstillet for lukkede døre i Kujalleq Kredsret, hvor han bliver tilbageholdt i 28 dage. Han er sigtet for drab.

8. februar bliver en 55-årig kvinde stukket ned med kniv i Sisimiut. Knap to timer efter overfaldet bliver en 25-årig kvinde anholdt i sagen. Dagen efter bliver den 25-årige kvinde for lukkede døre fremstillet i Qeqqa Kredsret, hvor hun bliver tilbageholdt i 28 dage. Hun er sigtet for drab i sagen.

9. februar beslutter Kujalleq Kredsret at tilbageholde en 35-årig mand i 28 dage sigtet for drab i Qaqortoq. Manden har selv henvendt sig til politiet, hvor han har oplyst, at han har begået et drab. Politiet efterforsker, om der kan være en forbindelse til eftersøgningen af en 35-årig kvinde fra Qaqortoq, der forsvandt i november 2021.

Det fortæller Bjørn Tegner Bay, politidirektør i Grønlands Politi.

Han mener dog, at det er for tidligt at tale om en udvikling. Men gennemsnittet af antal drab de seneste ti år har ligget på omkring fem, hvilket er et alt for højt tal i forhold til, hvad man burde kunne forvente i et moderne samfund, ifølge politidirektøren.

Grønlands Politi havde i alt otte drabssager i 2022.

Bjørn Tegner Bay understreger, at der ikke er noget i efterforskningen, som viser, at de seneste drab har noget med hinanden at gøre.

Alkohol og drab

Han mener, at der kan være en sammenhæng mellem drabsniveauet og voldsniveauet i Grønland. Alkohol er desuden til stede i langt de fleste af drabene, ligesom i voldssagerne.

LÆS OGSÅ: Drabssag i Qaqortoq: 34-årig mand anholdt og sigtet

- Jeg kan ikke sige med sikkerhed, at der er en forbindelse med alkohol og drab, men vi oplever bare, at alkohol er til stede i langt de fleste af drabene ligesom i voldssagerne.

Politidirektøren tror også på, at der er en sammenhæng mellem dårlige sociale forhold, selvmord, seksuelt misbrug af børn, drab og vold, men understreger, at det er en kompleks sag, og at sociologer og andre eksperter måske kan komme tættere på at afklare det.

- Jeg tror, der er en sammenhæng, men det er kompliceret, siger han.

Forebyggelse af drabssager

Ikke desto mindre er Bjørn Tegner Bay overbevist om, at politiet kan være med til at forebygge fremtidige drabssager. Men det skal ske i samarbejde med det øvrige samfund, mener han:

- Ved at forebygge den personfarlige kriminalitet i lokalt regi, navnlig i den del af befolkningen, der har store sociale problemer, vil vi på sigt kunne forebygge drabssagerne, tror jeg.

LÆS OGSÅ: Opdateret: 20-årig tilbageholdes sigtet for grusomt drab på 82-årig kvinde

Politidirektøren oplyser, at det gennemsnitlige antal drab for 20 år siden lå højere, end det gør nu. Der er sket et eller andet rigtigt. Men, tilføjer han:

- Det er vigtigt, at vi som samfund hele tiden har fokus på forebyggelse af personfarlig kriminalitet generelt, det tror jeg, vil have en effekt på drabssagerne.

Tunge opgaver

Ifølge politidirektøren kræver drabssagerne mange ressourcer, og politiet sætter alt ind for at få dem opklaret. Og med fire drabsefterforskninger i gang på samme tid er det meget ressourcetungt.

- Det tærer på mine medarbejdere. Vi inddrager deres frihed og beder dem om ikke at holde weekend. Nogle af dem arbejder 12-16 timer i døgnet. Det gør de uden at brokke sig, men selvfølgelig bliver vi trætte.

LÆS OGSÅ: 25-årig kvinde tilbageholdes i forbindelse med drab i Sisimiut

Politiet har desuden inddraget specialister fra Danmark, herunder obducenter, teknikere og drabsefterforskere for at assistere.

- Alt det her koster jo penge, så selvfølgelig er det både menneskeligt og økonomisk nogle meget tunge opgaver for politikredsen, men det er ikke svært at prioritere, siger Bjørn Tegner Bay.

LÆS OGSÅ: Politiet sigter mand for drab: Trækker tråde til sag fra 2021

På trods af travlheden med drabssagerne understreger han, at politiet stadig vil komme, hvis der er akut brug for assistance, og at beredskab og alt muligt andet fungerer 100 procent. Men det ændrer ikke på, at nogle sager vil blive nedprioriteret, oplyser politidirektøren.