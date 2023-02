Ung mand sigtet for grusomt drab på ældre kvinde - nægter sig skyldig

Merete Lindstrøm, Thomas Veirum Lørdag, 11. februar 2023 - 13:35

Advarsel: Denne artikel indeholder voldsomme detaljer om drabet på den ældre kvinde. Detaljerne kom frem i retten.

Lørdag klokken 13 er en ung mand i starten af 20'erne blevet fremstillet i Sermersooq Kredsret i forbindelse med en drabssag fra Nuuk.

Drabet skete 31. januar, hvor en ældre kvinde blev dræbt i sin lejlighed, hvorefter gerningsmanden eller gerningsmændene stak ild til kvindens lejlighed.

Sermitsiaq.AG var lørdag til stede i retten, da sigtelsen blev læst op. Manden er sigtet for tre forhold, og der er ifølge politiet tale om en særdeles bestialsk sag.

Manden er således sigtet manddrab, ved i tidsrummet 5.30 og 7.30 den 31. januar at have slået kvinden ihjel med gentagne slag med henholdsvis skovl, boltsaks og kniv.

Fik skåret halsen over

Efter mishandlingen fik kvinden skåret halsen over og afgik ved døden.

Derudover er manden også sigtet for brandstiftelse og usømmelig omgang med lig. Den sidste anklage skyldes, at manden ifølge sigtelsen har skåret kønsorganerne af kvinden, efter at han dræbte hende.

Kredsretten nedlagde navneforbud i sagen af hensyn til kvindens efterladte.

Manden nægter sig skyldig i alle tre forhold.

Lukkede dørene

Efter sigtelsen var læst på blev dørene til retsmødet lukkede, og pressen skulle forlade stedet.

Dørene blev lukkede på grund af sagens karakter, samt fordi politiets efterforskning er i den indledende fase, hvor politi skal have ro og retsmøder må ikke have indflydelse på vidners forklaringer.

Politiet arbejder også på at finde ud af, om andre mistænkte har været involveret.

Sermitsiaq.AG følger sagen i forhold om den sigtede bliver tilbageholdt af kredsretten.

Anholdt fredag

Fredag kom det frem, at politiet havde anholdt to personer i forbindelse med sagen. Den sigtede er den ene af de to anholdte.

De to anholdelser skete fredag eftermiddag, hvor politiet var massivt tilstede på havnen i Nuuk ved Polar Seafoods trawler Polar Nataarnaq og anholdt to personer.

Grønlands Politi oplyser, at den anden anholdte er blevet løsladt.