Politiet sigter mand for drab: Trækker tråde til sag fra 2021

Kujalleq Kredsret har torsdag 9. februar besluttet at tilbageholde en 35-årig mand i 28 dage sigtet for drab i Qaqortoq.

Sigtelsen har ikke noget med den seneste tids drabssager at gøre, oplyser politiet.

Politiet er aktuelt ved at afdække de nærmere omstændigheder i den nye sag.

- Manden har selv henvendt sig til Politiet i Qaqortoq, hvor han har oplyst, at han har begået et drab. På den baggrund skal vi nu afdække, hvad der nærmere er tale om. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at vi efterforsker sagen helt bredt, blandt andet om der kan være en forbindelse til eftersøgningen af en 35-årig kvinde fra Qaqortoq, der i november 2021 forsvandt og ikke er set siden, udtaler vicepolitiinspektør Lars Bjerregaard, der er linjechef for efterforskning.

Ingen forbindelse til de tre nylige drab

Den 35-årige kvinde han omtaler er Peerstaat Isaksen, som har været eftersøgt af politiet i længere tid efter sin forsvinden i november.

I december 2022 kom der nye spor i sagen som dog ikke førte til noget, da en person loggede på Peerstaat Isaksens Messenger profil.

Som led i efterforskningen af mandens tilståelse er Grønlands Politi tilstede i området omkring Vatikanbakken i Qaqortoq. Da grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, kan Grønlands Politi ikke oplyse yderligere på nuværende tidspunkt.

Grønlands Politi ikke grund til at tro, at de to aktuelle drabssager i Qaqortoq, drabssagen i Nuuk eller drabssagen i Sisimiut er relaterede til hinanden.