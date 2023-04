Mand tilstår drab og usømmelig omgang med lig

Thomas Munk Veirum Onsdag, 26. april 2023 - 09:58

ADVARSEL: Denne artikel indeholder delvis beskrivelse af et drab.

En mand sidder onsdag og torsdag på anklagebænken for at have dræbt sin grandfætter i Tasiilaq 25. april sidste år.

Under retsmødet fortæller manden, at han dræbte sin grandfætter og efterfølgende parterede liget ved blandt andet at skære hovedet af.

Manden forklarer, at han gjorde det, fordi engle havde bedt ham om det, og det havde de gjort i tiden op til drabet.

LÆS OGSÅ: Mand anklaget for drab og usømmelig omgang med lig i Tasiilaq

Anklager Gutti Harryson oplyste i begyndelsen af retsmødet, at den tiltalte er blevet mentalundersøgt i Danmark og her blevet erklæret sindssyg.

Optakten til drabet var, at de to mænd var mødtes i Pilersuisoq i Tasiilaq, hvor de købte øl, hvorefter de gik hjem til den tiltalte for at drikke.

Ifølge politiet skete drabet på et tidspunkt mellem 10.30 og 13.15, hvor den tiltalte tog halsgreb på sin grandfætter og efterfølgende dræbte ham ved at stikke ham tre gange med en kniv.

Blev anholdt dagen efter

Ifølge politiets fremstilling af sagsforløbet gik den tiltalte efter drabet ud i byen.

Den tiltalte fortæller, at han blandt andet drak en øl og sniffede benzin, som han tog fra en snescooter.

Først kl. 01.52 natten til 26. april får politiet en anmeldelse om, at tre unge har fundet en afdød person på tiltaltes adresse, hvor hovedet var skilt for kroppen.

Politiet retter mistanke mod tiltalte, fordi liget findes på badeværelset, og der var blod på tiltaltes værelse på adressen samt en ligdel.

Vil have dom på ubestemt tid

Den tiltalte mand blev anholdt omkring kl. 05 om morgenen, da politiet fandt ham siddende på en bænk i byen.

Den tiltalte blev tilbageholdt i forbindelse med et senere grundlovsforhør, og få dage senere blev han sendt til behandling på psykiatrisk hospital i Danmark, hvor den tiltalte har været indtil dagens retsmøde.

Anklageren har nedlagt påstand om, at den tiltalte dømmes til behandling på psykiatrisk hospital i Danmark på ubestemt tid.