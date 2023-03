Forskning: Otte kæmpe fjeldskred de seneste 100 år

Kassaaluk Kristensen Søndag, 26. marts 2023 - 08:14

Undersøgelser af landskabet og fjeldene ved Grønlands kyst viser, at der over de seneste 100 år har været fjeldskred i otte områder.

Men hvis man kigger tilbage på landskabsanalyser, arkivbilleder og beretninger om ekspeditioner for 100 år siden, vil antallet af registrerede fjeldskred ligge på nul.

Det konkluderer geolog og seniorforsker i GEUS, Kristian Svennevig, i sin undersøgelse af nyere og ældre fjeldskred i Grønland.

- Noget af det, der har overrasket mig mest, er en indsigt kommet igennem landskabsanalyser samt undersøgelser af tusinder af arkivbilleder og ekspeditionsberetninger: Fravær af kæmpefjeldskred for 100 år siden, skriver Kristian Svennevig på videnskab.dk’ Forskerzone.

En kombination af feltarbejde, arkivarbejde og indsamling af lokale informationer giver et billede af, at der har været i alt otte kæmpefjeldskred i Vestgrønland de seneste 100 år.

Plastiske fjeldmasser

Ifølge seniorforskeren er årsagen ikke overraskende de klimaforandringer, der opleves nu.

- Efterhånden som temperaturerne i fjeldsiden nærmer sig smeltepunktet, kan permafrosten, der ellers i årtusinder har virket som en cement i de ustabile skråninger, begynde at blive plastisk, og fjeldsiden kan begynde at krybe langsomt, skriver seniorforskeren videre.

Denne udvikling kan udløse større fjeldskred, som det der skete i Karratfjorden i 2017, som kostede fire menneskeliv.

Kristian Svennevig skriver, at forskning indenfor fjeldskred i Grønland er i de første stadier, og at forskningsresultater blot åbner op for flere ubesvarede spørgsmål. Spørgsmål som kan være om borgerne i Grønland kommer til at opleve endnu større fjeldskred, og hvor samt hvornår, det næste fjeldskred vil ske.

Seneste undersøgelser gennemført af GEUS og Norges Geotekniske Institut viser, at to områder i Uummannaq-fjorden er i høj risiko for nye, store fjeldskred. Yderligere fem områder i Vestgrønland er vurderet enten i moderat eller lav risiko for fjeldskred.