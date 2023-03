Overvågningssystem i Karrat opgraderes til sommer

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 02. marts 2023 - 10:53

De afsluttende konklusioner og anbefalinger efter risikovurdering af fjeldskred flere steder i Grønland er nu præsenteret for Beredskabskommissionen.

Risikobilledet for syv fjeldområder står uændret, derfor anbefaler Beredskabskommissionen at nuværende tiltag fortsættes og at de beredskabsfaglige vurderinger, som tidligere er taget til efterretning af Naalakkersuisut, fastholdes, oplyser Selvstyret i en pressemeddelelse.

- Dette betyder, at de eksisterende anbefalinger for Illorsuit og Nuugaatsiaq og øvrige fareområder i Karratfjorden fastholdes, anbefaler Beredskabskommissionen efter mødet om undersøgelsesresultaterne.

Anbefalingen for de to bygder er, at de fortsat skal være ubeboede på trods af at borgere ønsker at flytte tilbage til deres hjem.

LÆS OGSÅ: Dorthe Qvist Jerimiassen: Vi vil bo i Illorsuit

To fjeldområder i Uummannaq-fjorden er vurderet som høje risikoområder for fjeldskred. En i Karrat, og den nyeste i Kangerluarsuk, som udgør fare for tsunami i Niaqornat, Qaarsut og Ukkusissat, mens fjeldskred fra Karrat vil påvirke Uummannaq og alle omkringliggende bygder.

Helt lavpraktisk skal de to fjeldområder blive overvåget og vurderet løbende, samtidig med man arbejder på at opgradere overvågningssystemet i området, oplyser departementschef for departementet for råstoffer og justitsområdet, Jørgen Hammeken-Holm.

Udstyr opgraderes til sommer

Hvad angår fjeldområder i Karrat og Kigarsima ved Uummannaq, vil overvågningen ske hyppigere. Overvågningsudstyret skal opgraderes i sommeren 2023. Dette har været planlagt siden starten af 2022, men har været udfordret af længere leverancetider af udstyr.

LÆS OGSÅ: GEUS finder nyt ustabilt fjeldområde nær bygder

Overvågningsudstyret skal udgøre et varslingssystem til borgere i området om nærtstående fjeldskred, og alarmsystem for myndigheder når fjeldskred sker.

Udover de to fjeldområder i Uummannaq, er der tre områder som er vurderet til moderat risiko og to områder, som er vurderet til lav risiko.

Det drejer sig om:

Tre områder med moderat risiko – Paatuut Øst og Illorsuaasaq i Vaigatstrædet samt Qaarusuup Qaqqaa i Godthåbsfjorden.

To med lav risiko i Karrat 1 og 2, der ligger tættest på Illorsuit og Nuugaatsiaq.

Risikovurdering kan ændre sig

- De to fjeldpartier Karrat 1 og 2 vurderes at have høj sandsynlighed for fjeldskred, men tsunamimodelleringen viser, at potentielle fjeldskred kun udgør en fare for Nuugaatsiaq og Illorsuit. Så længe Nuugaatsiaq og Illorsuit er ubeboede, udgør de to fjeldpartier derfor ikke nogen risiko for beboede områder, lyder det i opsummeringen af risiko for alvorlige fjeldskred i Grønland, udarbejdet af GEUS.

Det understreges samtidig, at de fem fjeldområder, der er vurderet med moderat eller lav risiko, stadig skal monitoreres.

- Dette sker i mindre omfang end de to fjeldområder, som er vurderet med høj risiko for fjeldskred. Monitorering skal ske, så vi kan vurdere, om risikobilledet for fjeldskred ændrer sig over længere tid, forklarer departementschef Jørgen Hammeken-Holm.

I alt blev 19 fjeldområders risikoer vurderet. 12 af områderne er vurderet til ikke at udgøre risiko for beboede områder.