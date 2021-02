Dorthe Qvist Jerimiassen: Vi vil bo i Illorsuit

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 11. februar 2021 - 15:33

Der er stadig risiko for, et fjeldskred i Karrat i Uummannaqs fjordsystem, hvor bølgerne kan skabe ødelæggelser i de nærmeste bygder.

Det fortalte Naalakkersuisoq for miljø, Jess Svane borgere i Qaarsut, Niaqornat og Uummannaq under borgermøder i sidste uge.

En af deltagerne, Dorthe Qvist Jerimiassen er formand for foreningen Illorsuarmiut (dem, der kommer fra Illorsuit, red.). Hun fortæller, at de foruroligende oplysninger, som Naalakkersuisut og geologer oplyste under borgermøderne ikke er usædvanlige i Illorsuit.

- Vi er ikke bekymret for at skulle bo i Illorsuit. Vi mener fortsat, at man bør genopbygge samfundet i bygden, så vi kan komme tilbage og bo der, siger Dorthe Qvist Jerimiassen til Sermitsiaq.AG.

Som isfjeld der kælver

Dorthe Qvist Jerimiassen har kæmpet for at Illorsuit genåbnes siden 2017. Dorthe Qvist Jerimiassen I juni 2017 blev beboere i to bygder, Nuugaatsiaq og Illorsuit evakueret. Hele to samfund blev revet op med rødder og flyttet til de nærliggende bygder og byen Uummannaq. Et fjeldsskred, der skabet en tsunami kostede fire mennesker livet i Nuugaatsiaq, men ramte ikke Illorsuit voldsomt:

- De bølger vi oplevede dengang minder mere om de bølger vi ser, når et stort isfjeld kælver og skaber store bølger, der rammer stranden i Illorsuit. De bølger føles ikke som tsunami for os, fortæller Dorthe Qvist Jerimiassen.

Alarmsystem og vagter

På baggrund af de nye oplysninger om tsunamirisiko i Karrat-fjorden, har Naalakkersuisut besluttet at indføre en vagtordning i bygderne Niaqornat og Qaarsut, der ligger som det tætteste til Karrat.

I tilfælde af tsunami vil det lokale beredskab aktivere sirernerne, så borgerne kan søge væk fra havet og mod højere områder.

Undersøgelser viser, at ved værste tilfælde kan Illorsuit blive ramt af 8,7 meter høje bølger.

- Den undersøgelse gør os ikke nervøse. Jeg vil hellere foreslå, at man laver en alarmordning i bygden Illorsuit og bygge husene lidt længere oppe i landet, så høje bølger ikke kan nå dem. Illorsuit er en bygd med skrå landskab som er let at gå til, siger hun og fortsætter:

- Vi kender landskabet godt og er helt trygge ved det, hvis vi skulle flytte tilbage, siger Dorthe.

Hun håber, at myndighederne vil genoprette samfundet med butikker og institutioner i Illorsuit, så de omkring 80 indbyggere kan vende tilbage til det velkendte omgivelser.

- Selv efter tre år længes vi vores hjem, slutter hun.