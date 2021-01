Der indføres tsunamivagt i Karratfjorden

Merete Lindstrøm Fredag, 29. januar 2021 - 15:56

Nye undersøgelser af området i Karratfjorden viser, hvad der vil ske, hvis det største ustabile fjeldområde falder i havet på én gang. Det kan udløse en tsunami, som giver op til fem meter høje bølger i Niaqornat, Qaarsut og Uummannaq. Det skriver Departement for Forskning og Miljø i en pressemeddelelse.

Det er ikke sandsynligt, at fjeldområdet vil falde på én gang, men det kan desværre heller ikke fuldstændig udelukkes på nuværende tidspunkt, lyder det fra departementet.

- Vi er nødt til at tage de nye oplysninger alvorligt. Det er vores pligt at informere og passe på borgerne i området, udtaler Naalakkersuisoq for Forskning og Miljø, Jess Svane.

Der skal holdes øje med fjorden

Det største ustabile fjeldområde i Karratfjorden er cirka 10 gange større end det fjeldområde, der udløste tsunamien, som ramte Nuugaatsiaq og Illorsuit i 2017.

De nye undersøgelser viser, at tsunamien ved det værst tænkelige scenarie vil være ca.: 28,4 meter høj i Nuugaatsiaq,

8,7 meter høj i Illorsuit,

3,8 meter høj i Niaqornat,

4,8 meter høj i Qaarsut og

4 meter høj i Uummannaq.

For at beskytte borgerne i området etablerer Naalakkersuisut og Avannaata Kommunia en vagtordning, hvor det lokale beredskab vil holde ekstra øje med havet i Niaqornat og Qaarsut. Ordningen træder i kraft allerede i dag fredag.

I tilfælde af tsunami vil det lokale beredskab aktivere sirenerne, og borgerne skal straks søge væk fra havet og mod højere områder.

Det gælder også, hvis havet pludselig trækker sig tilbage eller vandstanden pludselig stiger til et godt stykke over normalt niveau.

Beredskabskommissionens anbefalinger

Beredskabskommissionen har vurderet, at en vagtordning på nuværende tidspunkt ikke er nødvendig i Uummannaq.

Departementet oplyser, at resultaterne fortsat er usikre, og at GEUS sammen med norske eksperter er ved at lave mere detaljerede beregninger og undersøgelser som forventes at være klar i løbet af marts 2021.

Det er på baggrund af anbefalinger fra beredskabskommissionen og et forsigtighedsprincip, at Naalakkersuisut melder foreløbige oplysninger ud og iværksætter vagtordningen ved Niaqornat, og Qaarsut trods usikkerheden om datagrundlaget, oplyser departementet.

Der vil blive holdt informationsmøder for borgerne i Qaarsut, Niaqornat og Uummannaq. Tidspunkt for informationsmøderne annonceres senere af Avannaata Kommunia.