Forsker: Elever starter fra bunden ved lærerskift

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 28. september 2023 - 17:45

Der skal være stabilitet og forudsigelighed i en klasse og i en elevs hverdag i skolen, hvis eleven skal have fuldt udbytte af undervisningen. Det kan hyppige lærerskift have en indflydelse på, da det skaber uro i en klasse og hos den enkelte elev.

- Der sker et ”stop” i den læreproces, som en lærer har sat i gang. Dette skal så sættes i gang på en ny måde, fordi alle lærere er forskellige. Mange skift i lærere skaber uro og diskontinuitet i læreprocesserne, siger forsker studieadjunkt og ph.d-studerende i Institut for læring på Ilisimatusarfik, Louise Pindstrup Andersen.

LÆS OGSÅ: Skolebestyrelsen: Ekstrem lærermangel går ud over vores børns læring

Hun forsker i, hvordan skoler pædagogisk kan tage højde for barrierer og udfordringer, som elever oplever, så det videre forløb i uddannelsessystemet kan sikres bedst muligt.

Fagligt niveau bremses

Når et nyt skoleår starter, er det normalt, at elever skal hilse på og lære en ny lærer at kende. Her kan det tage tid for elever og lærerne at skabe kendskab og tillid til hinanden, og til at gøre eleverne trygge ved, at læreren vil dem det godt både socialt og fagligt.

LÆS OGSÅ: Lærerflugt: Halvdelen af lærerstaben skiftet ud på to skoleår

Når der sker flere skift af lærere på et skoleår, går det dermed ud over elevers faglige niveau, da tiden, der ellers skulle bruges til indlæring, bruges til at lære hinanden at kende på ny. Det viser forskning her i landet og i udlandet.

- Det er ikke fordi, målet skal være, at der ikke må være lærerskift, men hvis det bliver massivt og gentagende indenfor få år, så er der ingen tvivl om, at opbygning af nye relationer lærere og elever imellem kan komme til at fylde for meget, fremfor fokus på læring og trivsel, siger Louise Pindstrup Andersen.

Hun påpeger, at skift af lærere også i nogle tilfælde kan være for det bedste for elever og klassen, da en ny lærer kan se den enkelte elev med et nyt perspektiv.

Samarbejde smuldrer

Atuarfik Hans Lynge har på to skoleår sagt farvel til i alt 26 ud af 48 normerede lærere, og mangler ifølge skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq at besætte seks stillinger.

LÆS OGSÅ: Fagchef: Vi holder skarpt øje med skolen

Et enormt lærerskift på så kort tid kan også påvirke en hel skole negativt, påpeger forskeren:

- I en evaluering af folkeskolen fra 2015 svarede flere lærere, at udskiftning af kollegar har indflydelse på samarbejdet lærerne imellem. Det tager tid at opbygge samarbejde mellem kolleger og det tager tid for nye lærere at lære den enkelte skole at kende, fortæller hun.

Går værst ud over de fagligt udfordrede

Hun understreger, at viden og kendskab til den enkelte skole og eleverne bliver tabt, når en lærer rejser og at en stabil lærerstab er grobunden for god udvikling i skole og klasser.

- Vi ved, at ustabilitet og hyppige lærerskift har indflydelse især på de fagligt udfordrede og de socialt udsatte, de børn som har allermest brug for stabilitet og ro i relationer og læreprocesser.

Hun understreger, at faste lærere igennem et skoleår skaber en god bund for en klasse, hvor der er et godt læringsmiljø, til gavn for hele klassen og den enkelte elev.