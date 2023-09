Fagchef: Vi holder skarpt øje med skolen

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 26. september 2023 - 08:00

Fagchefen for skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooqs forvaltning for børn og skole er godt klar over rekrutteringsudfordringerne i Atuarfik Hans Lynge.

Skolens ledelse er blevet pålagt at rette op på udfordringerne og finde frem til løsninger i løbet af sidste skoleår. Kommunen har pålagt skolen at arbejde med fastholdelse af fastansatte lærere, da det blev opgjort, at 10 lærere har opsagt deres stilling i løbet af skoleåret i 2021/2022, og forvaltningen mener, det er for mange.

- Men de tal vi nu har viser, at det er gået den forkerte vej siden. Endnu flere lærere har opsagt deres stilling end det foregående skoleår, og det er selvfølgelig en meget ærgerlig og udfordrende situation, siger fagchef for skoleområdet, Riikki Grønvold til Sermitsiaq.AG.

Skal stå skoleret

Det nyeste tal, som Sermitsiaq.AG har modtaget gennem en aktindsigt til Kommuneqarfik Sermersooq viser, at i alt 26 ud af 48 normering på lærere har valgt at opsige deres stilling i Atuarfik Hans Lynge igennem to skoleår. 10 i skoleåret 2021/2022 og 16 i skoleåret 2022/2023.

På baggrund af dårligere fastholdelse af lærere det seneste skoleår, skal skolens ledelse nu stå skoleret i kommunen.

- Skoleområdet har allerede indkaldt skolens ledelse til et møde denne uge, så vi kan drøfte tiltag for skolen. På mødet skal ledelsen præsentere arbejdsmiljøundersøgelser, og lave en opfølgning på hvilke tiltag der er lykkedes for skolen, og hvilke tiltag der skal justeres, siger fagchefen.

Kender ikke årsager

Riikki Grønvold oplyser, at Atuarfik Hans Lynge på nuværende tidspunkt søger i alt seks folkeskolelærere. En del af den eksisterende lærestab er gået med til at arbejde med overtimer, så alle elevers obligatoriske timer kan blive dækket.

Fagchef for skoleområdet påpeger, at kommunen ikke kender alle årsagerne for, hvorfor så mange lærere opsiger deres stilling på lige præcis Atuarfik Hans Lynge. Skoleinspektør på skolen, Tom Ostermann-Søholm har valgt ikke at kommentere situationen til Sermitsiaq.AG. Skoleledelsen er sidste år blevet pålagt at holde samtaler med lærere, når en opsigelse tikker ind, så ledelsen og kommunen kan blive klogere på fastholdelsesudfordringerne.

- Jeg er sikker på, at vi bliver lidt klogere på årsagerne under mødet. Vi planlægger allerede at lave en selvstændig undersøgelse af arbejdsmiljøet, hvis skolens egen undersøgelse ikke er fyldestgørende, siger hun.