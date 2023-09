Skolebestyrelsen: Ekstrem lærermangel går ud over vores børns læring

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 26. september 2023 - 11:51

Når alt for mange lærere siger op på så kort tid, så bliver undervisningen påvirket. Og det kan forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen godt mærke på deres børns skolegang.

- Undervisningen af vores børn har langt fra været tilfredsstillende det sidste skoleår. Det er bekymrende, at der er så meget skift af lærere og generelt mangel på lærere i vores skole, siger Britta Nielsen, der er formand for skolebestyrelsen.

Hun har børn, der går på ældste trin i Atuarfik Hans Lynge.

Hun påpeger, at skolebestyrelsen har holdt flere møder med skoleledelsen omkring manglende lærere, der påvirker undervisningen og handleplaner for de enkelte elever.

- Vi har op til flere gange udtrykt forældrenes bekymring omkring gode lærere, der vælger Atuarfik Hans Lynge fra. Vi mister en stor ressource, og vi mister stor viden, når lærere går, siger formanden for skolebestyrelsen.

Vil arbejde for forbedringer

Britta Nielsen oplyser, at skolebestyrelsen har været med til at beslutte udformning af arbejdspladsvurderingsundersøgelsen, som ansatte i Atuarfik Hans Lynge skal besvare. Alligevel finder skolebestyrelsen det bekymrende, at skolen fortsat mangler mange lærere.

- Selvom flere lærere har overtimer for at dække alle undervisningstimerne, så er vi stadig bekymret for, om de kan give dårligere resultater for vores børn. Det er ikke elevernes fejl, at der er læremangel, men det er skolen, der ikke har kunnet opretholde en fuld stab, siger hun.

Er vi kun kransekagefigur

Ifølge Britta Nielsen har skolebestyrelsen udtrykt et ønske om at holde et møde med udvalg for børn og skole i kommunalbestyrelsen omkring rekrutteringsproblemerne. Skolebestyrelsen føler dog at de møder en mur, da deres ønske endnu ikke er imødekommet af skoleledelsen. Skoleledelsen ønsker ikke at udtale sig til pressen om situationen i skolen.

- Vi har et ønske om at holde et møde for at drøfte mulige løsninger på problemet. Jeg ved, at skoleledelsen arbejder hårdt på at løse problemerne, og det vil vi gerne være med til. Men det føles som om, at skolebestyrelsen blot er en kransekagefigur, siger Britta Nielsen.

Der er valg til skolebestyrelsen i Atuarfik Hans Lynge til oktober, hvor der skal vælges tre forældrerepræsentanter udover de to allerede siddende repræsentanter.