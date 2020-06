Forklaring om kvoteforhøjelser holder ikke

Merete Lindstrøm Mandag, 08. juni 2020 - 11:56

Da Naalakkersuisut d. 12. maj besluttede at hæve den samlede stenbiderkvote med 204 tons fordelt på Nuuk og Maniitsoq, lød forklaringen, at det var en ansøgning fra KNAPK, der lå til grund, og at de 204 tons var restkvote fra 2019, der blev overført til i år.

Men ifølge lovgivningen, er det faktisk slet ikke muligt at overføre kvote fra sidste år, når det drejer sig om stenbiderfiskeri.

Der findes lovgivning omkring fiskeriet generelt, hvor reglerne for at overføre kvoter står beskrevet. I bekendtgørelsen omkring stenbider står der ingen steder nævn, at man kan flytte ikke opfangede kvoter fra sidste år til året efter. Det gør der til gengæld i både rejefiskeriet og hellefiskefiskeriet. Det står sort på hvidt i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri.

§ 7. Stk. 2. Inden for rejefiskeriet og fiskeriet efter hellefisk kan et rederi, som ikke har opfisket en del af sin årskvote, få forhøjet årskvoten for det efterfølgende år svarende til den uopfiskede mængde fra det foregående år. Den overførte kvote skal være opfisket senest 30. april for rejer og senest 1. juli for hellefisk.

Gælder ikke stenbider

Den pågældende bekendtgørelse gælder altså ikke for stenbider. I Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 2. februar 2016 om fiskeri efter stenbider står der, at kvoten for det enkelte år fastsættes i overensstemmelse med den af Naalakkersuisut godkendte forvaltningsplan for fiskeriet.

I forvaltningsplanen står der, at TAC fastsættes for et år af gangen i overensstemmelse med den biologiske rådgivning fra Grønlands Naturinstitut. Anbefalingen fra Naturinstituttet lyder på en samlet TAC på 1159 tons. Efter forhøjelse af kvoten er den samlede TAC på 1363 tons. Hvis ikke der er hjemmel til at overføre restkvote fra sidste år, så er forvaltningsplanen altså ikke overholdt.

Da emnet om en forhøjelse af stenbiderkvoten skulle behandles af Naalakkersuisut d. 12. maj, var det på baggrund af en ansøgning om kvoteforhøjelser fra KNAPK, oplyser departement for Fangst, Fiskeri og Landbrug. KNAPK har både i høringsvar til forslaget om at forhøje kvoten samt i deres ansøgning om kvoteforhøjelse lagt vægt på, at kvoten ikke bør hæves markant, og at det bedste vil være at flytte ikke opfangede kvoter fra andre områder.

Flere spørgsmål om forhøjelsen

Men hvorfor er det så, at kvoten skulle forhøjes med 104 tons til både Nuuk og Maniitsoq, og hvilket lovgrundlag er der for at gøre det med henvisning til, at det er restkvoter fra sidste år?

Sermitsiaq,AG har forsøgt at få indsigt i oplægget til behandling af kvoteforhøjelsen, men det har ikke været muligt, da dokumentet ikke er omfattet aktindsigt, fordi det betegnes som et internt arbejdsdokument/oplæg til Landstyret.

Formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (S), er blevet blandet ind i debatten, efter det kom frem, at han har lejet sin båd ud til en fisker i stenbiderfiskeriet før kvoten blev hævet. Inatsisartuts revisionsudvalg har igangsat en undersøgelse om, hvorvidt formanden var inhabil og burde have trukket sig fra beslutningen om at forhøje kvoten d. 12. maj.

