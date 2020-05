Jens Immanuelsen:   Jeg har ikke hævet stenbiderkvoten

Merete Lindstrøm Tirsdag, 26. maj 2020 - 11:07

Det er noget nær en omvendt popularitetskonkurence, der er sat i gang, når det kommer til beslutningen om at hæve kvoten for stenbiderrogn. En beslutning, der har mødt modstand hos fiskeriets parter, og som har rejst spørgsmål om, hvorvidt MSC-certificeringen bringes i fare.

Denne uge kom Inatsisartuts Udvalg for Fangst, Fisker og Landbrug, med en hård kritik af Naalakkersuisof Jens Immanuelsen (S) i forbindelse med, at kvoten for stenbider er blevet hævet fra 1159 til 1363 tons.

- Udvalget finder det stærkt kritisabelt og uacceptabelt, at Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug har tildelt ekstra kvoter for stenbiderfangst, selvom han vidste, at der var risiko for at bringe MSC certificeringen i fare. Udvalget finder beslutningen uansvarlig og uacceptabel, lyder det i udtalelsen, som er underskrevet af Jens Immanuelsens partikollega Henrik Fleischer, som er formand for udvalget.

Ansvaret er fælles

Men den kritik vil Naalakkersuisoq ikke have hængende på sig. I en pressemeddelelse understreger han, at det slet ikke er hans ansvar, at kvoten er blevet hævet.

- Det skal hermed understreges, at udvalgets udtalelse ikke er korrekt, idet beslutninger om fastsættelse af kvoter udelukkende foretages af et samlet Naalakkersuisut i henhold til Fiskeriloven, og ikke af Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, skriver Jens Immanuelsen.

Dermed må næsen sendes videre til det samlede Naalakkersuisut.