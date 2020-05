Naalakkersuisut sætter MSC-certificering over styr

Merete Lindstrøm Onsdag, 13. maj 2020 - 17:45

D. 7. maj lukkede Naalakkersuisut ned for indhandlingen af stenbider i områderne 1C og 1D, som dækker over Nuuk og Maniitsoq, fordi kvoten var mere end opfanget. Hos Royal Greenland har man dog ikke åbnet op for indhandlingen igen.

Direktør for Kommunikation og HR, Jens K. Lyberth, oplyser til Sermitsiaq.AG, at de åbner op for indhandling kortvarigt i morgen med et maksimum af to tønder pr. fanger og kun i forbindelse med optagning af garn. Direktøren henviser til, at de ikke bakker op om en kvoteforhøjelse, der kan skade MSC-certificeringen.

Hos Polar Seafood har man heller ikke åbnet op for indhandlingen igen.

- Vi kan ikke indhandle over kvoten, da vi risikerer at miste MSC godkendelsen, siger bestyrelsesformand hos Polar Seafood, Henrik Leth, til Sermitsiaq.AG.

Det vil nemlig give betydelige afsætningsvanskeligheder og væsentligt lavere priser, forklarer han.

- Jeg forventer et fald i indhandlingsprisen på minimum 15 kroner, og sandsynligvis mængdebegrænsninger oveni, siger Henrik Leth.

De følger dog Royal Greenlands eksempel og åbner kortvarigt for indhandling i morgen, så fiskerne kan få tømt deres garn, som allerede er sat ud.

Ingen opbakning i branchen

Naalakkersuisut udmelding om, at der nu åbnes midlertidigt for indhandling igen, kommer efter, at kvoteforhøjelsen var i hastehøring fredag hos fiskeriets parter. Kvoten er nu blevet hævet med 102 tons i begge områder.

Hvad er MSC MSC-fiskeristandarden bruges til at vurdere, om et fiskeri er veldrevet og bæredygtigt. Den afspejler den mest opdaterede forståelse af internationalt anerkendt forskning og forvaltning inden for fiskeri. Standarden er udviklet i samråd med forskere, fiskeindustrien og miljøgrupper. Kilde: MSC

Foreningen Sustainable Fisheries, som består af en lang række rederier og fiskerivirksomheder, meldte klart ud i deres høringssvar, at de ikke bakker op om en kvoteforhøjelse.

- MSC-certifikatet på stenbider er afgørende for salget og indtjeningen på stenbiderrogn. Mistes MSC-certifikatet resulterer det i tabt fortjeneste for det samlede erhverv, herunder fiskerne.

Forslaget om kvoteforhøjelser vil efter SFGs mening indebære en betydelig risiko for, at MSC-certifikatet suspenderes og derfor fraråder SFG på det kraftigste, at der gives kvoteforhøjelser, lyder det i svaret.