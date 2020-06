IA: Kielsen udnytter sin position

Merete Lindstrøm Tirsdag, 02. juni 2020 - 15:22

- Inuit Ataqatigiit er af pålidelige kilder blevet orienteret om, at Formanden for Naalakkersuisut er involveret i fiskeriet efter stenbidere på en sådan måde, at der er grund til at stille spørgsmålstegn ved, om Formanden for Naalakkersuisut har udnyttet sin position til fordel for egen personlig vinding.

Sådan lyder de voldsomme anklager i en pressemeddelelse tirsdag med IA som afsender.

Sermitsiaq.AG har siden før pinse forsøgt at få en kommentar fra Kim Kielsen om sagen – uden held.

IA fortsætter i pressemeddelelsen:

- Den viden har vi naturligvis ikke haft interesse i at viderebringe, uden at der er dokumentation for dette. Imidlertid kunne en række medlemmer af Inatsisartut ved selvsyn høre Formanden for Naalakkersuisut udtale i partigangen fredag den 29. Maj 2020, at det ikke er ham selv, der indkasserer gevinsten ved fiskeriet efter stenbider, men, at det er hans kones konto, der bliver brugt som indbetalingskonto.

Voldsomme anklager

Sermitsiaq.AG har spurgt IA´s Sofia Geisler, om anklagerne i pressemeddelelsen kan være på grænsen til injurier:

- Vi har hørt om denne her sag i flere omgange men netop for at undgå beskyldninger uden dokumentation, har vi ikke før fortalt omverdenen om det. Men da Kim Kielsen selv udtalte sig om det i fredags, så ændrede sagen sig. Der var en række mennesker omkring ham, og det kom fra ham selv. Nu giver vi ham en mulighed for at stå frem med hele sandheden, forklarer Sofia Geisler, der er partiets talsmand i denne sag.

IA oplyser til Sermitsiaq.AG, at der er en række §37 spørgsmål på vej til formanden. Partiet anerkender, at det er alvorlige anklager men understreger, at de ser sig nødsaget til at få sandheden frem, da formandens position ifølge dem ikke tåler mistænkeliggørelse.

- Formanden for Naalakkersuisut bliver nødt til at gå ud i offentligheden og fortælle befolkningen, om han har handlet og udnyttet sin position til fordel for egen personlig vinding. Det kan han gøre allerede nu, eller ved besvarelsen af de kommende §37 spørgsmål.