Forening råber vagt i gevær over barnedødsfald

Torsdag, 21. april 2022 - 07:49

MAPI, der arbejder for bedre behandling af børn i det grønlandske sundhedsvæsen, har sendt et åbent brev til Naalakkersuisoq for Sundhed Mimi Karlsen (IA) med et krav om bedre forhold for børn med sygdomme.

I brevet argumenterer foreningen, at børn ikke bliver undersøgt grundigt nok, og at det nu er endt i et dødsfald for en pige på ni måneder.

- Naja var kun knap ni måneder gammel og var et ønskebarn for sine forældre i Nuuk. De har gentagne gange søgt hjælp, da hun var høj febril og havde vejrtrækningsproblemer. Efter kort indlæggelse blev hun desværre sendt hjem i tirsdags (5. april 2022, red.). Kort tid efter døde Naja i sine forældres nærvær, skriver MAPI's formand Laila Bertelsen i det åbene brev til Mimi Karlsen.

Foreningen MAPI er blevet etableret, efter at flere børn har fået hjælp af Laila Bertelsen til behandling af atopisk eksem i det danske sundhedsvæsen i starten af året. De hjælper forældre til syge børn med mulige erstatningssager og klage over fejlbehandling og manglende lægehjælp.

Luftvejsinfektion er dødsårsag

Den ni måneder gamle pige fik ifølge MAPI aldrig antibiotikabehandling trods indlæggelsen. Dødsårsagen er blodforgiftning på grund af ikke behandlet infektion i luftvejene.

Det er ikke den eneste sag, som MAPI sidder med på nuværende tidspunkt.

I en anden sag er der beskrevet et dødsfald af en tre måneder gammel pige i november 2021. Her har pigen fået diagnosen medfødt hjertefejl og er blevet opereret i Danmark. Kort tid efter blev pigen sendt hjem til Grønland med Sanas godkendelse trods lægerne i Danmark har vurderet, at pigen bør være indlagt i længere tid. Ved ankomst viste pigen tegn på infektion omkring operationsstedet, men blev ikke undersøgt da de ankomne forældre og pigen ikke var testet for corona på det tidspunkt. Pigen døde i slutningen af november 2021, hvor dødsårsagen er angivet som luftvejsinfektion.

MAPI sidder med begge pigers dokumenter og journaler til videre brug af erstatningssager mod det grønlandske sundhedsvæsen. Her mener MAPI, at begge dødsfald skyldes underbehandling af børnenes sygdomme i det grønlandske sundhedsvæsen.

Sermitsiaq.AG forsøger at få en kommentar og sagerne fra Sundhedsledelsen.

Naalakkersuisoq for Sundhed, Mimi Karlsen (IA) vil ikke kommentere direkte på de omtalte sager, men hun fortæller at der skal igangsættes analyser af, hvordan børneområdet skal forbedres.

- I dette arbejde skal relevante fagpersoner inddrages, så vi får de bedst mulige løsningsforslag, siger Mimi Karlsen til Sermitsiaq.AG.

Kræver børnelæger ansat

På nuværende tidspunkt er en almen læge overlæge og ansvarlig for børneområdet på Dronning Ingrids Hospital. MAPI kræver, at der snarligt ansættes en børnelæge som ledende overlæge på børneområdet i DIH.

- Vi ønsker, at I med øjeblikkeligt varsel retter op på behandlingerne med brug af jeres politiske magt. Der skal ansættes en ledende overlæge med pædiatri som speciale. Det kan ikke fortsætte at have en almen medicinsk overlæge som ledende på området. Det må I da kun indrømme og løse problemet snarest muligt, lyder det fra MAPI.

MAPI er ikke de eneste, der har krævet at en læge med speciale i pædiatri skal lede børneområdet i sundhedsvæsenet. Også tre børnelæger, der har været ansat i sundhedsvæsenet tidligere har krævet det i et brev til Naalakkersuisoq for knap to år siden.