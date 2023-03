Forårssamling: Parisaftale, inuit-register og hash blandt overskrifterne

Thomas Munk Veirum Onsdag, 22. marts 2023 - 07:45

Tiden nærmer sig, hvor medlemmer af Inatsisartut skal mødes i Nuuk og i arbejdstøjet for at tage fat på forårssamlingen.

En dagsorden for samlingen er nu klar, og der bliver nok at tage fat på. Indtil videre er der optaget 40 nye punkter fra medlemmerne af Inatsisartut, 24 nye punkter fra Naalakkersuisut samt to udsatte punkter fra efterårssamlingen sidste år.

Skal Grønland med i Parisaftalen?

Blandt punkterne er der flere emner, der har trukket overskrifter og politisk debat gennem længere tid. Det gælder eksempelvis Grønlands tiltrædelse til Paris-aftalen, som allerede blev bekendtgjort af Naalakkersuisut tilbage i efteråret 2021, men som siden løb ind i politiske problemer.

LÆS OGSÅ: Ny vurdering: Kan Grønland omsider komme med i Paris-aftalen?

IA skiftede sidste år koalitionspartner fra Naleraq til Siumut, og Siumut ville have mere styr på de mulige konsekvenser af Grønlands tiltrædelse til aftalen - altså om en tiltrædelse vil kunne spærre for en eventuel industriel udvikling i Grønland.

Der er gennemført en større undersøgelse af konsekvenserne, og sagen skal nu behandles på forårssamlingen, med det formål at Naalakkersuisut kan meddele den danske regering, at Grønlands territoriale forbehold for Parisaftalen skal ophæves.

Formand vil diskutere legalisering af hash

Et andet emne, der har trukket adskillige overskrifter og debat det seneste årstid, er hash-smugling, hvor der blandt andet har været eksempel på smuglere, der er døde med hash i deres krop.

Derudover har politiet konfiskeret mere hash end normalt, og udviklingen har fået Atassut-formand Aqqalu C. Jerimiassen til at foreslå en debat om legalisering af hash. Helt konkret lyder forslaget:

LÆS OGSÅ: Der opsnappes mere hash på vej ind i landet

"Forespørgselsdebat om problemer med smugling af hash, dødsfald ved smuglingsforsøg, ulovligt salg og besiddelse af hash, og penge der strømmer ud af Grønland, kan bekæmpes ved offentlig styret legalisering."

I sin begrundelse taler politikeren blandt andet om, at hvis hash var legaliseret, kunne det offentlige muligvis styre forbruget og forhindre, at kriminelle tjener millioner af kroner på den illegale handel.

Afgørelse om inuit-register

På forårssamlingen skal politikerne også behandle Pele Brobergs forslag om et inuit-register. Forslaget har indtil nu bragt følelserne i kog, de gange det er blevet debatteret.

Registret har til hensigt at skabe klarhed over, hvem der tilhører det grønlandske folk, og det kan ifølge Pele Broberg bruges til også at afgøre, hvem der kan stemme ved inatsisartutvalg samt ved en eventuel fremtidig afstemning om, hvorvidt Grønland skal være en selvstændig nation.

LÆS OGSÅ: Løkke er skeptisk overfor inuit-register

Udover møderne vil der i salen også være en ugentlig spørgetime med et medlem af Naalakkersuisut, og 26. april afholdes der en partilederrunde.

Samlingen begynder 14. april og forventes at vare til 31. maj.