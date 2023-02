Erik melder ud: Ønsker at bevare Kangerlussuaq som atlantlufthavn

Merete Lindstrøm, Thomas Veirum Onsdag, 08. februar 2023 - 17:41

Naalakkersuisut er tilbageholdende med at melde ud om fremtiden for Kangerlussuaq, fordi der endnu ikke er indgået en aftale med Danmark om den videre drift af lufthavnen i bygden.



Det siger naalakkersuisoq Erik Jensen (S) til Sermitsiaq.AG, efter at Naalakkersuisut igen får kritik for at holde borgerne i Kangerlussuaq hen i det uvisse, hvad angår fremtiden.

Kritikken er blusset op, efter at TV2 har kunnet fortælle, at Forsvarsministeriet i Danmark ønsker en militærbase i lufthavnsbygden.



Pele Broberg (N) har i den forbindelse udtalt, at Forsvarets ønske har været kendt i årevis, og at Naalakkersuisut må melde ud, hvordan de ser fremtiden for lufthavnen, der i dag er porten til Grønland for størstedelen af den internationale flytrafik.

Kangerlusussuaq skal fortsat være kommerciel atlantklufthavn

Erik Jensen ønsker ikke at kommentere på det lækkede notat om forsvarets ønsker. Det eneste vigtige er, at få sat en underskrift på en aftale med Danmarks regering om Kangerlussuaqs fremtid i henhold til naalakkersuisuts ønsker, påpeger han.

Erik Jensen oplyser, at det er Naalakkersuisuts ambition, at Kangerlussuaq fortsætter som civil atlantlufthavn, også efter de nye internationale lufthavne i Nuuk og Ilulissat ifølge planen åbner i 2024.



- Det er vores store ambition og mål, siger Erik Jensen.



Dermed afviser han, at Naalakkersuisut arbejder med en plan om, at lufthavnen nedgraderes til en regional lufthavn.



I finansloven er der foreløbig kun afsat penge til, at Kangerlussuaq kan fortsætte som regional lufthavn fra 2025. Men Erik Jensen håber, at der kan indgås en aftale om regningen for fortsat atlantlufthavn med Danmark.

Vil ikke komme uden endelig nyt

Han har tidligere sagt, at han i begyndelsen af 2023 ville holde borgermøde i Kangerlussuaq om sagen. Nu siger han, at det må vente, til at der er en aftale på plads med den danske regering, som blandt andet er blevet forsinket på grund af folketingsvalget:



- At tage til Kangerlussuaq uden at jeg har en nyhed. Det er ikke det, borgerne ønsker. Borgerne ønsker en klar melding.



- Vi venter på, de her aftaler, så vi kan melde klart ud om, hvad der kommer til at ske, siger Erik Jensen og fortsætter:



- Jeg kommer jo fra området, så jeg ved, hvor meget det betyder, og jeg brænder for at indgå en god aftale.

Erik Jensen kan ikke sige nærmere, hvornår en aftale falder på plads om Kangerlussuaq, og dermed må de knap 500 borgere i Kangerlussuaq vente lidt endnu på besked om fremtidsplanerne.