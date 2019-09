Naalakkersuisut: Kangerlussuaq-aftale er tæt på

Walter Turnowsky Fredag, 13. september 2019 - 09:14

På et åbent samråd i folketingets grønlandsudvalg fastslog forsvarsminister Trine Bramsen (Soc) i går, at der ikke er planer om at lukke Kangerlussuaq.

Nu bekræfter Naalakkersuisut, om end indirekte, at dette er en korrekt udlægning.

- Siden foråret 2019 har Naalakkersuisut sammen med forsvarsministeriet arbejdet på at finde en løsning i forhold til forsvarets ønske om fortsat at anvende Kangerlussuaq for deres luftoperationer i Grønland og Arktis, hedder det i en pressemeddelelse.

Tæt på aftale

Det er i sidste ende alene en grønlandsk beslutning om og i hvilket omfang lufthavnen i Kangerlussuaq skal holdes åben. Men nu tegner det altså til, at man inden længe kan underskrive en aftale om, at forsvaret fortsat kan bruge lufthavnen.

- Vore embedsmænd har i et stykke tid arbejdet hårdt for at finde en løsning for en principaftale omkring det videre arbejde. Vi ser nu frem til at afslutte første skridt af arbejdet med underskrivningen af en overordnet principaftale i den nærmeste fremtid, hedder det i en fælles udtalelse fra aaalakkersuisoq for boliger og infrastruktur, Karl Frederik Danielsen (S) og naalakkersuisoq for udenrigsanliggender Ane Lone Bagger (S).

Mere detaljeret plan efter underskrivelsen

Hidtil har den officielle udmelding fra Naalakkersuisut været, at der ikke er truffet nogen beslutning om fremtiden for Kangerlussuaq.

Men nu tegner det altså til, at lufthavnen som minimum skal holdes åbent for forsvaret.

- Videre har det været et ønske fra Naalakkersuisut, at Kangerlussuaq Lufthavn ikke skal lukkes, hvilket har været en vigtig ledesnor i vores arbejde, hedder det far de to naalakkersuisut.

Så snart principaftalen med forsvaret er underskrevet, skal de to arbejdsgrupper udarbejde et mere detaljeret forslag til, hvordan fremtiden for lufthavnen og dermed bygden kommer til at se ud. Den ene arbejdsgruppe er med Selvstyret og Qeqqata Kommunia, den anden med Selvstyret og forsvaret.

- Når rammerne for forsvarets fortsatte brug af Kangerlussuaq Lufthavn er på plads, vil fundamentet for de nedsatte arbejdsgrupper med både forsvaret og kommunen være på plads. Naalakkersuisut ser frem til det videre arbejde.