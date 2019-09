Kangerlussuaq-samråd: Så klart har vi ikke hørt det før

Walter Turnowsky Torsdag, 12. september 2019 - 09:32

De to grønlandske folketingsmedlemmer ser gode muligheder for at bygden Kangerlussuaq kan bevares under en eller anden form.

Vurderingen kommer efter, at forsvarsminister Trine Bramsen (Soc) under et samråd i grønlandsudvalget fastslog, at der ikke er planer om at lukke lufthavnen i Kangerlussuaq.

- Jeg bed særligt mærke i, at man fra regeringens side lover, at man ikke vil lukke Kangerlussuaq ned. Det er jo en interessant oplysning, som vi ikke tidligere har hørt så klart fra hverken regeringen eller Naalakkersuisut, siger Aaja Chemnitz Larsen (IA), som var det eneste udvalgsmedlem, der stillede spørgsmål til forsvarsministeren.

Som det også blev fastslået under samrådet, så er det dog i sidste ende Naalakkersuisut og Inatsisartut, der beslutter, hvad der skal ske med lufthavnen i Kangerlussuaq.

- Bare så der ikke er nogen misforståelser: Som jeg sagde meget klart på samrådet, er beslutningen om lufthavnens fremtid i Kangerlusuaq en fælles beslutrning, som vi har en tæt dialog med Selvstyret om. Det lægger jeg meget vægt på, siger forsvarsminister Trine Bramsen (Soc) til Sermitsiaq.AG.

Naalakkersuisut endnu ikke kommet med en klar offentlig udmelding om Kangerlussuaqs fremtid.

Håb for befolkningen

Aaja Chemnitz Larsen mener dog, at befolkningen i Kangerlussuaq nu er kommet lidt nærmere en afklaring.

- Det er særdeles positivt, da der jo som bekendt bor 500 mennesker i Kangerlussuaq, der er skoler, der er børnehaver, der er folk, der har en dagligdag der. Der er både arbejdspladser og turisme. Det er vigtigt for folk i Kangerlussuaq at få en vished om, hvorvidt de skal blive boende eller om de skal flytte.

Også Aki-Mathilda Høegh-Dam (S) glæder sig over, at der nu er håb for Kangerlussuaq.

- Jeg syntes, det er meget vigtigt, at man ikke lukker bygden, fordi der bor mange mennesker, der har deres liv. Vi har jo rigtige dårlige erfaringer med tvangsflytninger fra tidligere, så det vil jeg være klart imod. Det er vigtigt, at den grønlandske identitet forbliver og befolkningen trives, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Du kan se hele samrådet ved at følge dette link.

Opdateret kl 12.00 med citat fra forsvarsministeren.